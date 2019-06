Wissenschaftler warnen : Schadet der Kohleausstieg dem Klima?

Auch wenn noch nicht in finale Gesetzesform gegossen, ist Deutschlands Ausstieg aus der CO2-intensiven Kohleverstromung praktisch beschlossene Sache. So gilt als ausgemacht, dass die Bundesregierung den zu Jahresbeginn gefassten Beschlüssen der Kohlekommission folgt und spätestens Ende 2038 der letzte Meiler vom Netz geht. Der Druck von Freitagsdemonstranten und sogenannten „Scientists for Future“, die zum Wohle des Klimas 2030 als Schlusspunkt fordern, könnte diesen Prozess noch beschleunigen.

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Doch gut gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Statt CO2 zu reduzieren könnte der geplante Kohleausstieg die Emissionen sogar erhöhen – und sich klimapolitisch damit als völlig wirkungslos erweisen. Zu diesem Schluss kommen sechs Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in einem aktuellen Aufsatz für die Zeitschrift Energiewirtschaftliche Tagesfragen. Zu den Autoren gehört der Ökonom Ottmar Edenhofer, der derzeit auch als Berater der Bundesregierung aktiv ist und sich kürzlich in der F.A.Z. optimistisch gezeigt hat, dass noch in diesem Jahr ein CO2-Preis in Deutschland eingeführt wird.

Der Handel ist ein Wasserbett

Probleme ergäben sich demnach durch die sogenannten Wasserbett- und den Rebound-Effekte. Beide haben gemein, dass der deutsche Energiesektor eingebettet ist ins europäische Stromnetz und für jede ausgestoßene Tonne CO2 Berechtigungsscheine im europäischen Emissionshandel erwerben muss. Die Gesamtmenge an Zertifikaten ist festgelegt („Cap“) und sinkt entsprechend der Klimaziele bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zum Beginn im Jahr 2005. Vor allem aber sind die Zertifikate europaweit handelbar.

Das hat zur Folge, dass RWE seine vorrätigen Zertifikate an polnische Kraftwerksbetreiber verkaufen kann, wenn es seine Meiler auf politische Anordnung abschalten muss. Der CO2-Ausstoß wird also bloß verlagert (Wasserbett-Effekt). Doch selbst ohne Vorrat würde der deutsche Kohleausstieg die Nachfrage nach Zertifikaten und damit deren Preis reduzieren, so die Potsdamer Autoren. „Für alle Akteure in den vom (Emissionshandel) erfassten Sektoren im In- und Ausland wird es also billiger, zusätzliche Emissionsrechte zu erwerben. Das wiederum führt zu mehr Emissionen.“

Europäischer CO2-Preis als Lösung

Auch die jüngste Reform namens Marktstabilitätsreserve, die eine Löschung vorrätiger Zertifikate bewirkt, schaffe keine Abhilfe gegen den Preisverfall im Emissionshandel. Das wiederum würde die am Markt verbleibenden fossilen Kraftwerksbetreiber noch mehr freuen: Sie könnten die Auslastung ihrer Anlagen steigern, profitierten wegen der Angebotsverknappung vom steigenden Strompreis und fänden für ihren Kohlestrom dankend Abnehmer. Unterm Strich könnte europaweit also wieder mehr Kohle verfeuert werden (Rebound-Effekt) – erst recht, wenn der weltweite Kohlepreis fällt und die Stromnachfrage durch die Elektrifizierung von Verkehr und Wärmemarkt zunimmt.

Fazit der Autoren: „Der von der Kohlekommission vorgeschlagene Plan für die schrittweise Abschaltung von Kohlekraftwerken stellt nicht sicher, dass das deutsche Klimaziel bis 2030 erreicht wird, und auch nicht, dass EU-weit die Emissionen vermindert werden“. Dringend erforderlich sei deshalb entweder ein Mindestpreis für CO2, bestenfalls im europäischen Emissionshandel, oder die nationale Löschung von Zertifikaten.

Liest man den Abschlussbericht der Kohlekommission genauer, wird allerdings genau das auch empfohlen. So sei es von 2021 an möglich, „für Kraftwerksstilllegungen infolge von zusätzlichen nationalen Maßnahmen Emissionszertifikate (…) aus dem nationalen Versteigerungsbudget zu löschen“. Dennoch sind die Potsdamer Klimawissenschaftler mit ihrer Kritik nicht allein, zumal diese Empfehlung in dem 278 Seiten starken Bericht der Kohlekommission bloß 12 Zeilen fasst.

Müssen wir bald Kohlestrom importieren?

Schon kurz nach Einigung der Kohlekommission mahnte Karen Pittel, Leiterin des Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen am Münchener Ifo-Institut, dass der deutsche Kohleausstieg durch Importe von Atom- und Kohlestrom aus Polen und Tschechien teilweise ausgeglichen werden dürfte und die Gefahr durch die Verlagerung von Emissionen bestehe. Und nur ein Viertel von 143 Wirtschaftsprofessoren, die im Februar am Ökonomenpanel teilgenommen haben, gab an, dass der Kohleausstieg klimapolitisch von Nutzen sein wird.

Moritz Bonn, Energieökonom am Centrum für Europäische Politik in Freiburg, sprach damals im Gespräch mit der F.A.Z. deshalb von purer Symbolpolitik. Schließlich hätte die Bundesregierung auch Zertifikate im Emissionshandel aufkaufen, den Preis in die Höhe treiben und Betreiber alter Kraftwerke so ganz ohne der nun fälligen Entschädigungszahlungen zum Abschalten bewegen können. „Das hätte zu einem sofortigen klimapolitischen Erfolg geführt“, so Bonn. So aber kämpfen Gaskraftwerke, die deutlich CO2-sparsamer sind und deshalb weniger Zertifikate brauchen, weiter mit niedrigen Auslastungen.

Mehr zum Thema 1/

Die mit dem deutschen Kohleausstieg verbundenen Risiken wurden bisher also keineswegs durch die Bank „ignoriert oder zumindest deutlich unterschätzt“, wie es in dem nun veröffentlichten Aufsatz heißt. Die Warnung aus Potsdam vor einem Ausstieg als klimapolitischer „Luftnummer“ macht der Bundesregierung aber deutlich, dass es mehr braucht als Symbole.