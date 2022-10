Politisierung im Westen : Moral als Luxusgut

Aktualisiert am

Das Forschungsfeld der politischen Ökonomie analysiert an der Schnittstelle von Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft die Interaktion von wirtschaftlichen und politischen Mechanismen. Eine Kernfrage ist, wie und warum sich viele westliche Gesellschaften zunehmend politisch polarisiert haben, gerade bei Themen mit einer starken Moralkomponente.

Die alte Ordnung

Viele in jüngster Zeit heiß diskutierte Themen beziehen sich vorrangig auf soziale und moralische Fragestellungen wie Einwanderung, die Rechte von Minderheiten oder das Gendern. Dieser Fokus auf moralische Themen ist etwas überraschend, da sich in fast allen westlichen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg die großen politischen Parteien in erster Linie über ihr wirtschaftspolitisches Programm definierten.