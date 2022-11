Reisediplomatie : Deutsche Politiker zieht es nach Asien

In Berlin werden dieser Tage Stoßgebete in den Himmel geschickt: Hoffentlich fällt keine der Regierungsmaschinen aus. Die Flotte der Flugbereitschaft ist dafür be­rüchtigt, die Reisepläne von Mi­nistern und ihren Delegationen zu durchkreuzen. Erst kürzlich musste Bundes­finanzminister Christian Lindner (FDP) für den Rückweg von der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Wa­shington einen Linienflug der Lufthansa nehmen, weil die Regierungsmaschine mal wieder einen Defekt hatte. Der Rest von Lindners Reisegruppe blieb noch eine Nacht länger, um auf eine Ersatzmaschine der Luftwaffe zu warten. Nicht ganz so komfortabel ausgestattet, aber das war dann auch egal. Hauptsache, sie flog.

Der wahre Belastungstest aber kommt erst jetzt: Im November läuft die deutsche Reisediplomatie zu Hochform auf. Am Dienstag kam Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in der japanischen Hauptstadt Tokio an. Nach einem Besuch in Kyoto geht es weiter in die südkoreanische Hauptstadt Seoul. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) macht sich unterdessen am Donnerstag auf den Weg in die chinesische Hauptstadt Peking – eine Reise, die nicht nur in Berlin viele Beobachter kritisch se­hen, auch wenn sie zu einem Tagesausflug ohne Übernachtung vor Ort geschrumpft ist.

Nach einer kurzen Verschnaufpause in Berlin fliegt Scholz kommende Woche dann wieder in Richtung Asien. Erstes Ziel ist Vietnam, der nächste Stopp die Asien-Pazifik-Konferenz (APK) der deutschen Wirtschaft in Singapur. Dort kann er sich mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) abklatschen, der mit einer Wirtschaftsdelegation ebenfalls zu der Tagung fliegt. Für Scholz geht es dann noch weiter zum G-20-Gipfel auf Bali – wenn die Regierungsmaschine mitspielt.

So viele Reisen wie nie – trotz Ukrainekrieg

Nie zuvor habe es einen solchen Reiseverkehr zwischen Berlin und Peking, Tokio und Singapur gegeben, sagen Di­plomaten in Asien. Sie stellen die Delegationsbesuche in eine Reihe mit dem Flaggezeigen der Bundeswehr, die im September sechs Eurofighter zur Teilnahme am Manöver „Pitch Black“ über Singapur bis ins australische Darwin entsandte. „Dies alles sind Teile der Umsetzung der Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung. Trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine werden sie in die Praxis umgesetzt“, sagt Norbert Riedel, der deutsche Botschafter in Singapur.

Im Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock (Grüne) entsteht derzeit eine Na­tionale Sicherheitsstrategie. Parallel wird mit Hochdruck an einer Chinastrategie gearbeitet. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Deutschland vor Au­gen geführt, wie gefährlich es ist, von ei­nem autoritären Regime abhängig zu sein. Und im Fall Russland ging es „nur“ um die Energieversorgung. Die wirtschaftliche Ver­flechtung mit China ist weitaus größer. Das Land ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner Deutschlands. Sollte China eines Tages seine Drohungen wahr machen und Taiwan angreifen, würden die dann zu erwartenden Sanktionen des Westens gegen China auch Deutschland in­direkt treffen.