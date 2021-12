Probleme mit Handelspartner : Es wird kompliziert zwischen Deutschland und China

Annalena Baerbock war noch nicht offiziell im Amt, da richtete die neue deutsche Außenministerin von den Grünen schon die erste Warnung an Peking. Es ging um die Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Provinz Xinjiang. Baerbock zeigte sich offen für ein mögliches Importverbot von dort hergestellten Produkten. Inzwischen äußert sich Baerbock diplomatischer, dafür fordern andere führende Grünen-Politiker offen einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking – unterstützt von der ebenfalls China-kritischen FDP. Der Tonfall für die Legislaturperiode ist gesetzt: So freundlich wie unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) wird es nicht weitergehen.

Für die deutsche Wirtschaft ist das heikel. China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner Deutschlands. Waren im Wert von 116 Milliarden Euro haben Unternehmen im vergangenen Jahr von dort importiert, so viel wie aus keinem anderen Land. Computer und andere elektronische Geräte machen den Großteil aus, wichtige Produktgruppen sind auch Maschinen und Textilien. Wenn es um die Exporte deutscher Unternehmen geht, sind zwar die Vereinigten Staaten das wichtigste Abnehmerland. Doch der Abstand zum zweitplatzierten China ist nicht groß. Vor allem für die Autoindus­trie und den Maschinenbau ist der chinesische Markt unverzichtbar.

„Überproportional hohen politischen Risiken ausgesetzt“

Aus den Wirtschaftsverbänden bekommen Grüne und FDP dennoch Rückendeckung. „China verschärft seinen Kurs so, dass Deutschland und Europa darauf reagieren müssen“, sagt Albrecht von der Hagen, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Familienunternehmen. Dass Peking Wirtschaftssanktionen gegen das EU-Land Litauen verhängte, weil dort kürzlich eine diplomatische Vertretung Taiwans – das Peking als Teil Chinas betrachtet – eröffnete, werten viele Unternehmer als Grenzüberschreitung. Von der Hagen sieht dadurch die langfristige Zusammenarbeit mit China „ernsthaft in Frage gestellt“.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wünscht sich einen „klareren und selbstbewussteren Kurs“ gegenüber dem Land, wie es der dafür zuständige Geschäftsführer Wolfgang Niedermark formuliert. Auch auf die Gefahr hin, dass es zu wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen komme. „Wer in China Geschäfte macht, ist überproportional hohen politischen Risiken ausgesetzt“, sagt Niedermark. Umso wichtiger sei es, dass sich die Bundesregierung „für ein dauerhaftes Level Playing Field“ einsetze.

So einig waren sich Wirtschaft und Politik nicht immer. Als der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 2018 als Reaktion auf die Übernahme des deutschen Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern eine strengere Prüfung von Beteiligungen ausländischer Investoren ankündigte, war der Aufschrei der Verbände noch groß. Seitdem wurde die Außenwirtschaftsverordnung mehrmals nachgeschärft, die Investitionsprüfung auf immer mehr Bereiche ausgeweitet – mit immer weniger Protest. Der BDI forderte die Politik sogar auf, die Position der EU gegenüber dem „systemischen Wettbewerber“ China zu stärken.

Dass die chinesische Botschaft in Berlin nach Baerbocks Äußerungen von „einzelnen Politikern“ sprach, die mehr „Respekt“ gegenüber China zeigen sollten, war eine vergleichsweise milde Reaktion. Sie zeigt, dass die Volksrepublik Europa nicht auch noch als Partner verlieren will, nachdem das Verhältnis zu den USA völlig zerrüttet ist und auch Länder wie Großbritannien sich inzwischen klar gegen China positioniert haben.