Bei einem Jahrhundertwerk spielen ein paar Tage mehr oder weniger keine Rolle. Das 2022 verabschiedete Gesetz zur vorübergehenden Stabilisierung der Krankenkassenfinanzen legte fest, dass das Gesundheitsministerium bis Ende Mai 2023 eine Langfristlösung „für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV) vorlegen sollte. Entsprechende Empfehlungen „für eine gesetzliche Umsetzung“, die insbesondere auch die Ausgabenseite betreffen sollte, müssten „auch mit Blick auf die Haushaltsplanungen der gesetzlichen Krankenkassen“ erfolgen, heißt es in dem Gesetz.

So ganz hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Frist zwar nicht eingehalten – zu Recht konnte er auf die unklaren Etatsignale von Finanzminister Christian Lindner (FDP) verweisen –, aber immerhin ist jetzt ein erstes Vorschlagspapier in die Koordinierung der Regierung gegangen. Das ist zwar noch weit von einer „gesetzlichen Umsetzung“ entfernt, aber die Rettungsaktion ist auch nicht mehr so dringend wie gedacht.

Entspannung hat längst eingesetzt

Denn die Krankenkassen stehen finanziell besser da als befürchtet. Auch die Aussichten für 2024 sind nicht so miserabel, wie frühere Defizite erwarten ließen. Nach dem mühsam ausgeglichenen Rekordminus von 17 Milliarden Euro 2023 erwartet der GKV-Spitzenverband für 2024 eine Unterdeckung von lediglich 3,5 bis 7 Milliarden Euro. „Die Finanzierungslücke 2024 fällt deutlich geringer aus als 2023“, stellt die Verbandsvorsitzende Doris Pfeiffer fest.

Die Entspannung hat längst eingesetzt. Im ersten Quartal betrugen die Defizite in den beiden größten Krankenkassenverbänden, den Ersatzkassen und den Allgemeinen Ortskrankenkassen, nur 38 und 57 Millionen Euro. Auffällig ist nach Ansicht der Vorsitzenden des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, dass die Ausgaben mit 3,2 gegenüber 4,9 Prozent deutlich langsamer gestiegen seien als im Vorjahr. Das ist überraschend, weil während Corona viele Behandlungen und Operationen nicht stattgefunden haben und erwartet worden war, dass sie vertagt würden. Das aber ist nicht passiert, wie Reimann sagt: „Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie bleiben nach wie vor aus.“

Kaum Senkungen auf der Ausgabenseite

Diese Entwicklung hatte sich 2022 schon abgezeichnet, wie eine AOK-Untersuchung ergab. Damals sanken die Fallzahlen in den Krankenhäusern um 15 Prozent gegenüber dem Vor-Covid-Jahr 2019. Da die ambulante Versorgung viel kostengünstiger ist als die stationäre, müssen die Krankenkassen weniger Geld ausgeben als ursprünglich gedacht. Auch die Einnahmen sind stabil. Deutschland ist zwar in die Rezession gerutscht, aber die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, für die GKV-Beiträge anfallen, wächst weiter. Hinzu kommen vergleichsweise kräftig steigende Löhne, sodass die GKV-Verbandschefin Pfeiffer von einer „positiven Einnahmesituation dank stabiler Beschäftigung und hoher Tarifabschlüsse“ sprechen kann.

Was Lauterbach nach Absprache mit den anderen Ressorts letztlich zur „nachhaltigen GKV-Finanzierung“ vorschlagen wird, ist unklar. Weder Erhöhungen der Beitragsbemessungs- und der Versicherungspflichtgrenze noch höhere Bundeszuschüsse sind mit der FDP zu machen. Trotz anderslautender Vereinbarungen im Koalitionsvertrag will Linder auch die versicherungsfremden Leistungen nicht übernehmen. Und so werden vermutlich die Zusatzbeiträge weiter erhöht werden; nötig wäre nach Berechnungen des GKV-Verbands ein Anstieg um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte.

Auf der Ausgabenseite, die das neue Gesetz eigentlich besonders ins Auge fassen soll, zeichnen sich indes kaum Senkungen ab. Dabei gäbe es viel Einsparpotential, ohne dass die Versorgung litte, wie Ferdinand Gerlach sagt, ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege. Als Beispiele nennt er eine stärkere Ambulantisierung, mehr Digitalisierung und die Reform der Notfallversorgung. Die Hälfte der Patienten in der Notaufnahme werde stationär aufgenommen, viel mehr als in anderen Ländern. „Das passiert auch, um den Krankenhäusern aus finanziellen Interessen die Betten zu füllen“, sagt der Medizinprofessor. Er begrüßt es, dass die Lage der Kassen derzeit etwas „entspannter“ sei als befürchtet: „Wenn endlich einmal keine überstürzten Kostendämpfungsgesetze nötig sind, sollten wir die Zeit für echte Strukturreformen nutzen.“