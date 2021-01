Politik in Krisenzeiten : Die CDU muss ihren Kurs korrigieren

Kurz vor dem Ende des engen Rennens um den Vorsitz der letzten deutschen Volkspartei ist die Zurückhaltung in den oberen Rängen der CDU gefallen. Viele werben dringlich für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Der habe schon eine Wahl gewonnen, führe erfolgreich eine schwarz-gelbe Koalition, verfüge mithin über die nötige Regierungserfahrung und einigende Kraft. Mit diesen Argumenten war allerdings auch die nun scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor zwei Jahren knapp ins Amt gekommen. Trotzdem vermochte sie es nicht, sich neben Bundeskanzlerin Angela Merkel zu behaupten und die Partei zu einer eigenständigen Kraftquelle zu machen. Die „sicherste“ Lösung für den Parteivorsitz war keine.

Lag das nur daran, dass die mühsam geschmiedete dritte große Koalition der CDU und ihrer neuen Chefin besondere Disziplin aufzwang und Merkel unerwartet als Krisenmanagerin ihre Stärke wiedergewann? Oder verlangt der Parteivorsitz doch andere Qualitäten, als sie „AKK“ vorzuweisen hatte und die das Partei-Establishment nun an Laschet preist? Zumindest die Parteibasis scheint der Ansicht, es brauche mehr Aufbruch und Orientierung, schärferes Profil.

Die Basis favorisiert Friedrich Merz, der das „Andere“ auch durch seine Biographie verkörpert. Der einst von Merkel verdrängte frühere Fraktionschef hat eine erfolgreiche internationale Karriere in der Wirtschaft vorzuweisen. Dem konservativ-liberalen Transatlantiker traut daher so mancher auch in den Chefetagen der Wirtschaft zu, aus erster Hand zu wissen, was den Christdemokraten fehlt, um nach Merkel bestehen zu können – ein Gespür für Märkte und bessere Antworten auf die wichtigste Frage: Wie kann Deutschland seinen Wohlstand nach der Pandemie sichern?

Röttgen umwirbt die „moderne Mitte“

Aufgeholt hat Umfragen zufolge der als Außenseiter gestartete dritte Bewerber. Der frühere Umweltminister Norbert Röttgen umwirbt die „moderne Mitte“, empfiehlt sich als Antreiber des Klimaschutzes, Frauenförderer und so großer Fan von Schwarz-Grün, dass er eine Koalition mit der FDP ausschließt. Der letzte Punkt unterscheidet ihn zwar klar von seinen Konkurrenten, insgesamt aber war der Vorstellungsmarathon von Konsens geprägt und hat inhaltliche Unterschiede verwischt. Merz gab sich grün, Laschet als Verteidiger des Industriestandorts.

Eine letzte Chance zur Profilierung bieten die Parteitagsreden. Die Delegierten sollten ihre Stimme dem geben, der sie nicht mit Unverbindlichkeiten abspeist. Volkspartei wird die CDU nur bleiben, wenn sie das überzeugendste Angebot macht, wie Deutschland die Folgen der Pandemie überwindet. Da die Kassen leer und die Schulden hoch sind, muss die CDU ihren wirtschaftspolitischen Kurs korrigieren. Die Corona-Krise zeigt, was das Land nötiger hat als den weiteren Ausbau des Sozialstaats, den die Christdemokraten mit der SPD ohne Rücksicht auf Demographie und Kosten betrieben haben.

Das teure Sozialsystem hat der Pandemie gut standgehalten. Anderes nicht: Die Bürger wissen nun, was es heißt, wenn Behörden und Schulen digital hinten liegen. Der Lockdown hat ihnen vermittelt, welch hoher Preis für einen auf Kosten der Wirtschaft und Mobilität durchgesetzten Klimaschutz zu zahlen wäre. Schlagartig wurde auch klar, wie stabilisierend solide Puffer im Staatshaushalt wirken, wenn eine Katastrophe hereinbricht. Neue Anerkennung erfährt die beharrliche Risikobereitschaft und Innovationssuche privater Unternehmer.

Mut zur Festlegung

Die Lektionen der Pandemie sollte die CDU nutzen, um sich ihrer in den Merkel-Jahren fast gekappten liberalen Wurzel zu entsinnen. Die nennt sich sperrig „Subsidiaritätsprinzip“ und gehört zum christdemokratischen Erbgut. Das in der CDU zur Leerformel gewordene Prinzip besagt, dass der Einzelne so weit wie möglich selbst verantwortlich ist für sein Leben, im Notfall aber auf die staatliche Solidarität zählen kann. In der Pandemie hat diese eindrucksvoll funktioniert. Künftig geht es darum, Selbstverantwortung zu stärken und die Solidargemeinschaft vor Überforderung zu schützen.