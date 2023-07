Mark Zuckerberg legte die Messlatte hoch. Kaum hatte der von ihm geführte Internetgigant Meta am Mittwochabend seinen neuen Dienst Threads gestartet, gab er ein ehrgeiziges Ziel aus – und verband das mit einem Seitenhieb auf Twitter . Er schrieb, nach seiner Meinung sollte es eine Plattform für öffentliche Unterhaltungen mit mehr als einer Milliarde Nutzern geben: „Twitter hatte die Gelegenheit dazu, aber hat es nicht geschafft. Hoffentlich wird es uns gelingen.“

Es sollte nur eine von mehreren spitzen Bemerkungen sein, mit denen Zuckerberg auf Twitter und dessen Eigentümer Elon Musk losging. Er sagte, er wolle Threads zu einer Plattform für einen freundlichen Diskurs machen, und suggerierte, Twitter schöpfe sein Potential nicht aus, weil dort ein rauerer Umgangston herrsche.

Auf die Bemerkung eines anderen Threads-Nutzers, Elon Musk könne nun wohl das Handtuch werfen, antwortete Zuckerberg mit einem Emoji, das Tränen lacht. Der Meta-Chef verkündete auch genüsslich die ersten Meilensteine beim Gewinnen von Nutzern. Erst zwei Millionen, dann fünf Millionen, dann zehn Millionen, und am frühen Donnerstagmorgen waren es dreißig Millionen.

Musk und Zuckerberg in direkter Konfrontation

Der Start von Threads ist ein mit Spannung erwarteter Moment in der Technologiebranche. Er bringt zwei der erfolgreichsten amerikanischen Unternehmer auf direkten Kollisionskurs. Er kommt zu einer Zeit, in der Twitter verwundbarer denn je erscheint. Musk hat die Plattform im vergangenen Herbst gekauft und sie seither in immer neue Turbulenzen gestürzt. Twitter hat Werbekunden verloren, und viele Nutzer haben konkurrierende Plattformen wie Mastodon ausprobiert.

Threads könnte aber nach Auffassung von Beobachtern eine besonders große Bedrohung werden. Schließlich verfügt Meta über gewaltige finanzielle Ressourcen, und die Plattformen des Konzerns wie Facebook und Instagram haben schon Milliarden von Nutzern. Darauf baut das Unternehmen nun auch auf, denn Threads ist eng an Instagram geknüpft.

Wer sich bei Threads anmeldet, bemerkt unmittelbar die Verbindung mit Instagram. Ohne ein Instagram-Konto lässt sich Threads zunächst nicht verwenden. Nutzer bekommen auch unmittelbar die Option, ihr Instagram-Profil zu importieren und den gleichen Personen wie auf Instagram zu folgen. In vielerlei Hinsicht ist Threads Twitter sehr ähnlich. Das Herzstück ist eine Nachrichtenleiste. Dort stehen die einzelnen Einträge, die von Nutzern wie auf Twitter kommentiert oder weitergeleitet werden können.

Die Nachrichtenleiste wird auch vom Algorithmus bestückt

Es gibt aber einige Unterschiede. Bislang ist die Nachrichtenleiste eine Kombination von Einträgen der Nutzer, denen jemand folgt, und Inhalten, die ein Algorithmus empfiehlt. Twitter hat die Option, nur Ersteres zu sehen. Im Moment erlaubt Threads auch noch keine direkten Nachrichten zwischen Nutzern. In der Suchfunktion lassen sich bislang nur andere Nutzer finden, aber keine Trendthemen. Meta stellte indessen in Aussicht, dass bald zusätzliche Funktionen eingeführt werden könnten.

Threads ist in mehr als 100 Ländern gestartet, aber in der EU ist die App bislang nicht verfügbar. Wie Meta verlauten ließ, hat das mit regulatorischer Unsicherheit zu tun. Dabei geht es offenbar vor allem um die Frage, inwiefern sich Threads mit dem neuen Digital Markets Act in der EU in Einklang bringen lässt. Dieses Gesetz enthält Einschränkungen für Unternehmen, Daten zwischen ihren verschiedenen Plattformen auszutauschen. Instagram-Chef Adam Mosseri sagte der Onlinepu­blikation „The Verge“, es könnte einige Zeit dauern, bis Threads in der EU startet.

Elon Musk nahm Metas Frontalangriff mit Threads nicht wortlos hin und zeigte sich demonstrativ unbeeindruckt: „Es ist unendlich besser, von Fremden auf Twitter attackiert zu werden, als sich der falschen Glückseligkeit auf Instagram hinzugeben, wo die Schmerzen versteckt werden.“