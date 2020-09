Deutscher Staatshaushalt : Plant Scholz mit so vielen Schulden, weil er Kanzlerkandidat ist?

In der SPD gibt es Leute, die nichts von einer sparsamen Ausgabenpolitik halten. Sie wollen lieber wieder mit den Krediten in die Vollen gehen.

Es sind unsichere Zeiten, nicht zuletzt in der Haushaltspolitik. Wenn das Wirtschaftsleben wochenlang großflächig eingefroren wird, wenn Unternehmen nur Kosten, aber keinen Umsatz haben, wenn Millionen Menschen in Kurzarbeit sind, dann brechen zwangsläufig die Steuereinnahmen ein.

Da der Staat sinnvollerweise nicht zuschaut, wie eigentlich gesunde Betriebe in der Pandemie pleite gehen, steigen parallel die Ausgaben. Gleichzeitig schießen die sozialen Leistungen in die Höhe.

Das Ergebnis sind gigantische Defizite: So plant die Bundesregierung für 2021 mit gut 96 Milliarden Euro zusätzlichen Krediten – nach einer Neuverschuldung von 218 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Ist das nun viel oder wenig? Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kann sich zugute halten, dass er die Nettokreditaufnahme 2021 mehr als halbiert. Aber die Summe bleibt gewaltig.

Um sie einordnen zu können, muss man wissen, dass der Bund mit Ausnahme der Corona-Jahre nie auch nur in die Nähe solcher Werte gekommen ist. Nach der Finanzkrise hatte man zwar neue Schulden in einer ähnlichen Größenordnung erwartet, aber letztlich kam man bei 44 Milliarden Euro heraus. Das reichte, um Wolfgang Schäuble, den späteren Vater der „schwarzen Null“, zum Schuldenkönig Deutschlands zu machen.

Nun muss es auch dieses Mal nicht so kommen, wie es bei der Aufstellung des Haushalts erwartet wird. Vermutlich wird der Bund schon dieses Jahr deutlich weniger Geld brauchen, als in den Nachtragshaushalten vorgezeichnet.

Wie das Statistische Bundesamt vor einem Monat berichtete, hatte der Bund im ersten Halbjahr, in dem die Wirtschaft am stärksten vom Virus betroffen war, ein Finanzierungsdefizit von 27,1 Milliarden Euro. Klar, da kann noch einiges nachkommen. Manche Auszahlung wird später abgewickelt, auch rechnen die offiziellen Statistiker anders als das Finanzministerium – aber es sieht ganz danach aus, als wenn der Rahmen bei weitem nicht ausgeschöpft werden muss.

Es schleicht sich sogar das Gefühl ein, dass Scholz bewusst großzügig neue Schulden in den Haushalt schreibt. Es wäre für ihn von Vorteil: In seiner Partei gibt es einige Leute, die nichts von einer sparsamen Ausgabenpolitik halten. Sie wollen lieber wieder mit den Krediten in die Vollen gehen.

Ihr Argument lautet: Wenn der Bund keine Zinsen zahlen muss, kann er befreit und schwungvoll in die Zukunft investieren. Dass Europa eine Schuldenkrise durchgestanden hat, blenden sie aus. Auch dass keiner weiß, wie lange die Zinsen da sind, wo sie sind. Märkte können sich schnell drehen, wenn das Vertrauen schwindet.

Scholz hatte zunächst Schäubles Null weitergeführt. Das machte ihn im eigenen Lager verdächtig und hat ihn möglicherweise den Parteivorsitz gekostet. Trotzdem ist er mangels Alternative SPD-Kanzlerkandidat geworden.

Mit seinen Krisen-Schulden sichert er sich heute die Unterstützung für den Wahlkampf von morgen. Die üppige Schuldenplanung hat aus Sicht von Scholz einen weiteren Vorteil: Wer mit dem Schlimmsten rechnet, darf im Wahljahr auf positive Überraschungen hoffen.

So verständlich der Wunsch eines jeden Finanzministers ist, mit Reserven zu wirtschaften, so hat er doch seine Nebenwirkungen. Die Zahlen wirken fast beliebig.

Und eine große Frage bleibt unbeantwortet: Darf der Bund gegen die Schuldenregel unter Verweis auf eine ungewöhnliche Notsituation verstoßen, obwohl er selbst prognostiziert, dass die Wirtschaft nächstes Jahr wieder kräftig wachsen wird? Um nicht weniger als 86 Milliarden Euro will Scholz die Vorgabe aus dem Grundgesetz überschreiten.

Die Schulden von heute sind morgen Tilgungausgaben. Bis zum Jahr 2042 soll zurückgezahlt werden, was wegen der Krise heute gebraucht wird. Das verschärft die Lage in Zeiten, in denen es ohnehin schwierig wird, da immer mehr Menschen in den Ruhestand gehen.

Zweistellige Milliardenlücken

Die gute Nachricht ist: Vom Jahr 2022 an will die Bundesregierung die Schuldenbremse wieder einhalten. Die schlechte lautet: Sie weiß noch nicht wie.

Es gibt zweistellige Milliardenlücken in der Finanzplanung, schwammig als „Handlungsbedarf“ bezeichnet. Im Klartext: Falls es keine positiven Überraschungen gibt, müssen die Lücken über höheren Steuern oder Sparmaßnahmen geschlossen werden.

Wenn nun über eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes spekuliert wird oder gar eine Wiederbelebung der Vermögensteuer, ist das kontraproduktiv. Beides träfe den Mittelstand ins Herz.

Unternehmer, die in der Krise Eigenkapital aufgezehrt haben, brauchen Zuspruch, nicht Entmutigung. Die alte Strategie, das Ausgabenwachstum zu begrenzen, um automatisch in Richtung Etatausgleich zu laufen, funktioniert nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.