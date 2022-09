Pyrenäen-Pipeline : Gas durchs Gebirge

Spanien will mehr Erdgas exportieren: Midcat soll später auch grünen Wasserstoff transportieren können. Deutschland hat Bedarf. Doch Frankreich zweifelt die Wirtschaftlichkeit an.

Spanien gibt nicht auf. Es sei „verfrüht, Midcat abzuschreiben“, sagte die spanische Umwelt- und Energieministerin Teresa Ribera am vergangenen Donnerstag. Der Bau der Leitung sei auch „keine rein bilaterale Angelegenheit“, denn es gehe um Versorgungssicherheit für Mittel- und Nordeuropa. Seit Monaten ringen Madrid und Paris um den Bau einer neuen Gaspipeline über die Pyrenäen.