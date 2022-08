Aktualisiert am

Lufthansa-Piloten streiken am Freitag

„Vereinigung Cockpit“ : Lufthansa-Piloten streiken am Freitag

Ein Lufthansa-Pilot bei einer Kundgebung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Bild: dpa

Bei der Lufthansa steht der nächste Streik an: Nach dem Bodenpersonal sind nun an diesem Freitag die Piloten an der Reihe, den größten Teil des Flugverkehrs lahmzulegen.