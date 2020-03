Zukunftsforscher zur Pandemie : „Wir werden nach der Krise unseren Lebensstil nur minimal ändern“

Aktualisiert am

Beginnt nach der Corona-Krise wirklich eine neue Zeit? Fliegen wir weniger? Endet etwa die Globalisierung? Der Physiker und Science-Fiction-Autor Heinz Steinmüller ist sich da nicht so sicher.

Herr Steinmüller, häufig sind derzeit Vorhersagen zu hören, denen zufolge nach der Pandemie quasi eine neue Zeitrechnung beginnt. Ändert sich alles?

Ich kenne die Zukunft nicht und versuche daher in der Regel, in Szenarien zu denken. Allgemein aber gilt: Krisen sind Trendverstärker, weil sie alte Strukturen aufbrechen, Prozesse beschleunigen. Wenn wir von der Zeit in und nach der Krise sprechen, sollten wir jedoch vier Phasen unterscheiden.

Welche?

Eine akute Phase, in der wir uns gerade befinden und die vielleicht noch zwei Monate dauert, wenn wir Pech haben bis zum Herbst. Darauf folgt dann die Corona-Endphase, auf die ich mich schon freue, das Ausklingen der aktuellen Pandemie, wobei wir das Virus natürlich erst mit einem Impfstoff auf Dauer eindämmen.

Sie freuen sich auf die Endphase?

Das ist die Zeit, in der unsere Hoffnungen wieder wachsen, wir unsere auswärtigen Kontakte wieder aufnehmen, eine nachgeholte Frühlingszeit im Grunde genommen. Dass wir diesen Sommer wohl zurückgezogen in unseren Schneckenhäusern verbringen müssen, mag ich überhaupt nicht.

Irgendwann machen ja die Restaurants und Geschäfte auch wieder auf.

Und darauf wird eine kurze Zeit folgen, die dritte Phase, in der wir die wiedergewonnenen Freiheiten genießen werden, eine Zeit des nachholenden Konsums, vielleicht sogar des Überschwangs. Daran schließt sich die vierte Phase an, die Nachkrisenzeit, die neue Normalität, die sich doch in manchen Punkten von der Normalität des Jahres 2019 unterscheiden wird. Die langen Monate, als sich das Coronavirus rund um den Globus ausbreitete und vorübergehend das gesellschaftliche Leben stillstehen ließ, werden bleibende Spuren hinterlassen.

Leben wir dann ganz anders als zuvor?

Erinnern Sie sich noch, als es nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hieß, diese würden die Welt für immer ganz grundlegend verändern? Tatsächlich ging danach vieles weiter wie zuvor, die wirtschaftliche Verflechtung rund um den Globus, die internationale Vernetzung der Menschen. Neu etablierte sich hingegen ein Bedürfnis nach Sicherheit, genauerer Kontrolle und Überwachung, wir sprechen heute von einer „Versicherheitlichung“ vieler Lebensbereiche: Alles wird unter Sicherheitsgesichtsaspekten betrachtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass ab 2020 die „Security“ auch als „Health Security“ buchstabiert wird, nicht allein die Gesundheitsversorgung dauerhaft stärker ausgebaut werden wird, sondern das Alltagslebens noch stärker als bisher unter der Gesundheitsperspektive betrachtet werden wird.

Also mehr Krankenhäuser?

Mehr Geld jedenfalls für ein Sicherungsnetz gegen weitere Pandemien zum Beispiel. Gesundheitsgefährdungen werden künftig ein zentraler Bestandteil jeder Diskussion um Sicherheit sein, die bislang eben von Terrorismus und militärischen Konflikten dominiert werden.

Woran denken Sie dabei?

Ganz konkret wäre ich nicht überrascht, wenn in Zukunft an diesen lästigen Sicherheitsschleusen im Flughafen auch Gesundheitsparameter überprüft würden. Heute schon führen uns asiatische Länder vor, dass eine durchgängige Kontrolle auf Fieber möglich ist. In Zukunft könnten auch biochemische Schnelltests – wie die Sprengstoff-Schnelltests – möglich sein. Wer auffällig ist, wird zurückgehalten, zumindest ohne ärztlichen Attest. Nein, das ist keine Vision, die mir gefällt. Aber stellen Sie sich vor, wir erleben mehrere Wellen von immer neuen Corona-Varianten.