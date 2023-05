Die Berufung des hessischen Wirtschaftsstaatssekretärs und Ökonomen Philipp Nimmermann (Grüne) zum neuen beamteten Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ist in Berlin weitgehend auf ein positives Echo gestoßen. Damit könnten Blockaden in der Klimapolitik gelöst werden, die unter dem Vorgänger Patrick Graichen (Grüne) entstanden waren, hieß es am Montag. Das gelte auch für das von Graichen maßgeblich gestaltete Gebäudeenergiegesetz, das von 2024 an ein Verbot für den Neueinbau von Heizungen vorsieht, die nicht zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Gegen dieses Vorhaben gibt es Widerstände nicht nur aus der Bevölkerung und der Opposition, sondern auch von SPD und FDP.

„Es ist gut, dass eine schnelle Entscheidung zur Graichen-Nachfolge getroffen wurde“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Bundestag, Lukas Köhler, der F.A.Z. „Die Personalie Philipp Nimmermann kann einen Neustart für die vielen wichtigen Gesetzesvorhaben in der Klima- und Energiepolitik bedeuten, auch zum umstrittenen Gebäudeenergiegesetz. Hier ohne ideologische Scheuklappen voranzukommen, ist dringend nötig.“ FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte, es sei unwahrscheinlich, dass über das Gesetz in dieser Sitzungswoche debattiert und dass es, wie von Grünen und SPD gewünscht, vor der Sommerpause verabschiedet werde. Der Energieverband BDEW lobte: „Mit seiner sachlichen und besonnenen Art ist Philipp Nimmermann in herausfordernden Zeiten eine exzellente Wahl.“ BDEW-Chefin Kerstin Andreae sagte der F.A.Z.: „Es ist gut, dass nun die Personaldebatten beendet sind. So können die inhaltlichen Fragen rund um die Wärmewende wieder in den Fokus rücken.“