Wie immun sind wir? : Roche liefert Corona-Massentest

Wer sich mit dem neuen Coronavirus infiziert, wird nicht zwangsläufig schwerkrank. Viele Betroffene durchleben nur schwache oder auch gar keine Symptome. Trotzdem entwickeln sie etwa zehn Tage nach der Infektion Antikörper. Diese bewirken, dass man wenigstens für eine gewisse Zeit immun ist gegen das Virus. Aus epidemiologischer Sicht ist es wichtig zu wissen, wie weit diese sogenannte Durchseuchung in einem Land schon fortgeschritten ist.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Denn so lassen sich die gesundheitspolitischen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Krankheit besser und gezielter ausrichten. Individuell wäre es für viele Menschen eine enorme Erleichterung, wenn sie verbindlich wüssten, dass sie eine gewisse Immunität entwickelt haben. Dies gilt insbesondere für Ärzte und Pflegekräfte, aber auch für viele andere Risikogruppen.

Daher arbeiten Forscher rund um dem Globus daran, verlässliche Antikörpermassentests zu entwickeln. In diesem Wettlauf vermeldet der Schweizer Pharmakonzern Roche nun einen großen Fortschritt. Der Weltmarktführer auf dem Feld der Diagnostik hatte Mitte März schon einen Molekulartest auf den Markt gebracht, mit dem schnell herausgefunden werden kann, ob sich ein Erkrankter mit Covid-19 infiziert hat. Doch nun hat Roche auch einen sogenannten serologischen Test entwickelt, mit dem Corona-Antikörper im Blut nachgewiesen können.

Roche bezeichnet seinen Test als sehr verlässlich

„Anfang Mai kommen wir damit auf den Markt“, sagte der Roche-Vorstandsvorsitzende Severin Schwan im Gespräch mit der F.A.Z. „Das ist wirklich eine wichtige Neuigkeit. Damit helfen wir mit, diese Pandemie zu überstehen.“ Das Besondere an dem Test, der im konzerneigenen Forschungszentrum im bayerischen Penzberg entwickelt wurde, sei dessen extrem hohe Verlässlichkeit.

„Es gibt Dutzende Tests aus China, die man im Internet kaufen kann, die eine miserable Spezifität aufweisen“, sagte Schwan. Die Resultate dieser Tests seien also mit großer Unsicherheit behaftet. „Da können Sie genauso gut eine Münze werfen.“ Roche habe tausende Patienten getestet und könne mit Sicherheit sagen, dass die Treffgenauigkeit hoch sei. Wie hoch genau, wollte Schwan noch nicht verraten. Aber sie dürfte wohl oberhalb von 98 oder gar 99 Prozent liegen.

Als zweiten großen Vorteil pries Schwan die Skalierbarkeit. Im Unterschied zu dem aufwendigeren Molekulartest könne man zur Durchführung dieses Antikörpertests auf eine breite Basis an Laborinstrumenten zurückgreifen. „Allein Roche hat mehr als 40.000 Antikörper-Testinstrumente im Markt.“ Schwan will die Produktion der Tests in Penzberg und Mannheim nun rasant hochfahren. „Bis Ende Juni werden wir Tests in einem hohen zweistelligen Millionenvolumen anbieten können.“

Die Tests können in Kliniken und Fabriken genutzt werden

Daher zeigte sich Schwan zuversichtlich, dass man nun bald ganze Bevölkerungsgruppen auf das Virus testen könne, zumal sicherlich auch andere Unternehmen noch mit guten Tests auf den Markt kämen. Tatsächlich hat zum Beispiel der Rivale Abbott vor zwei Tagen angekündigt, noch im April rund 4 Millionen Antikörpertests auszuliefern. Trotz der großen Volumina rät Schwan dazu, zunächst die Hochrisikogruppen zu testen, also die Beschäftigten im Gesundheitswesen oder in der Lebensmittelversorgung. Diese könnten ihren wichtigen Dienst besser und befreiter fortsetzen, wenn sie wüssten, dass sie ein gewisses Maß an Immunität entwickelt haben.

Mehr zum Thema 1/

Aber auch in Produktionsbetrieben seien derartige Informationen mit Blick auf die Abläufe und die Abstandsregelungen wichtig. Später sollten immer breitere Bevölkerungsgruppen getestet werden, um zu erkennen, wie weit es mit der sogenannten Herdenimmunität gediehen sei. Zum vermutlichen Preis des Antikörpertests wollte sich Schwan noch nicht äußern. Marktkenner schätzen jedoch, dass er unterhalb von 50 Euro liegen dürfte. Davon kommt bei Roche allerdings nur ein Bruchteil an. Das Gros der Kosten entsteht in den Labors und bei den Ärzten, die den Patienten intravenöses Blut abnehmen müssen. Das Testergebnis soll in der Regel binnen eines Tages vorliegen.