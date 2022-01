Quasi-Pflicht : Der teure Wärmepumpen-Hype

Mit den neuen Heizungen soll alles besser werden – effizienter und grüner in jedem Fall. Doch viele Gebäude sind dafür überhaupt nicht geeignet. Was die Kosten des Heizens betrifft, warnen Fachleute vor einer bösen Überraschung.

Es ist nur ein einziger Satz auf 178 Seiten Koalitionsvertrag, aber er hat enorme Folgen für Immobilieneigentümer und Mieter: Jede neue Heizung, die vom 1. Januar 2025 an in Deutschland eingebaut wird, soll zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Öl- und Gasheizungen scheiden damit aus. Selbst in Kombination mit einer Solaranlage auf dem Dach lässt sich der vorgeschriebene Anteil der Erneuerbaren in den meisten Fällen nicht erreichen. Die Heizung der Zukunft ist nach den Plänen der Ampelkoalition eine Wärmepumpe, die mit Ökostrom laufen soll.

Damit erlebt eine Art des Heizens eine Renaissance, die politisch eigentlich schon einmal abgeschrieben war. Auch die sogenannten Nachtspeicherheizungen, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vielerorts eingebaut wurden, liefen mit Strom. Sie waren einfach zu installieren, aber wenig effizient und seit Einführung der Stromsteuer auch ziemlich teuer. Zwischenzeitlich brachte die Bundesregierung sogar ein Verbot dieser Stromheizungen auf den Weg, das aber später wieder gestrichen wurde. Mit den Wärmepumpen soll jetzt alles besser werden – effizienter und grüner in jedem Fall. Was die Kosten des Heizens betrifft, warnen Fachleute allerdings vor einer bösen Überraschung.

Experten reagierten erstaunt auf den Koalitionsvertrag

Rund eine Million Wärmepumpen gibt es hierzulande bislang. Bis 2030 sollen es bis zu sechsmal so viele sein, so hat es Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich skizziert. Vereinfacht erklärt, entziehen Wärmepumpen der Luft oder dem Erdreich Wärme und verdichten diese unter dem Einsatz von Strom so, dass Gebäude beheizt und mit Warmwasser versorgt werden können. Das funktioniert grundsätzlich auch bei niedrigen Außentemperaturen. Wie gut, hängt aber vom Zustand des Gebäudes ab. Für Neubauten – gedämmt, mit modernen Fenstern und Fußbodenheizungen – gelten Wärmepumpen als gut geeignet. Ältere Gebäude mit klassischen Heizkörpern auf diese Weise zu erwärmen bedarf dagegen großer Mengen an Strom, wenn es überhaupt gelingt. Zu dieser Gruppe gehören allerdings die meisten Wohngebäude in Deutschland. Knapp zwei Drittel des Bestands wurden vor 1979 gebaut.

Baufachleute reagierten deshalb einigermaßen erstaunt, als sie im Koalitionsvertrag von der Quasi-Pflicht zur Wärmepumpe lasen. „Das Gros des Gebäudebestands ist für Wärmepumpen schlicht nicht geeignet“, sagt Dietmar Walberg, Geschäftsführer der sowohl in der Baubranche als auch der Politik anerkannten Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge). „Die Heizungsflächen sind zu klein, die Vorlauftemperaturen zu hoch. Das wird für die Bewohner extrem teuer.“ Zwar setzt ein Land wie Schweden schon seit vielen Jahren auf Wärmepumpen. Dort ist allerdings Strom deutlich günstiger als in Deutschland, das in der EU diesbezüglich den Spitzenplatz belegt. Walbergs Fazit zu den Heizplänen der Ampel: „Dieses Thema ist noch nicht zu Ende gedacht.“