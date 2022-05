Verfassungsgericht entscheidet : Wie Kinderreiche künftig bei der Pflegeversicherung entlastet werden

Aktualisiert am

Der Gesetzgeber muss das Beitragssystem der Pflegeversicherung familienfreundlicher gestalten und Eltern gestaffelt nach der Zahl ihrer Kinder entlasten. Dafür hat die Politik bis zum 31. Juli 2023 Zeit. Eine Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung ist hingegen verfassungsrechtlich nicht geboten.

Mit diesem am Mittwoch veröffentlichten Senatsbeschluss hat das Bundesverfassungsgerichts klagenden Eltern einen Teilerfolg beschert. Der finanziell deutlich gravierenderen Forderung nach Einführung von Kinderfreibeträgen in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung erteilte das Gericht dagegen eine Absage. Der Erziehungsaufwand werde im System der Renten- und Krankenversicherung hinreichend kompensiert.

In der Rentenversicherung geschehe dies vor allem durch die Anerkennung von Kindererziehungszeiten. In der gesetzlichen Krankenversicherung durch die beitragsfreie Familienversicherung. Damit werde eine verfassungswidrige Benachteiligung von Eltern in diesen Versicherungszweigen vermieden, befand der Erste Senat.

Auch Abweisungen schaffen Klarheit

Familienverbände äußerten sich erfreut über die Entscheidung zur Pflegeversicherung. „Aber sie betrifft leider nur den ökonomisch unbedeutendsten der drei Sozialversicherungszweige,“ sagte Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbundes der Katholiken. „In der Renten- und Krankenversicherung bringt die Abweisung der Verfassungsbeschwerden Klarheit, dass familiengerechte Sozialversicherungsbeiträge nur auf dem politischen Wege zu erreichen sind“, sagt Klaus Zeh, Präsident des Deutschen Familienverbandes. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund lobte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel: „Das Bundesverfassungsgericht hat klug entschieden, keine weitere Berücksichtigung von Kindern in der Kranken- und Rentenversicherung zu verlangen.“ Unabhängig davon sei „ein gerechter gesamtgesellschaftlicher Lastenausgleich nötig, der nicht auf einzelne Systeme oder Gruppen beschränkt bleibt.“

Für die FDP-Fraktion im Bundestag begrüßte deren stellvertretender Vorsitzender Lukas Köhler, die „differenzierte Entscheidung“ des Karlsruher Gerichts. Schon heute werde die Erziehungsleistung sowohl in der Kranken- als auch in der Rentenversicherung durch einen höheren Leistungsanspruch abgegolten. „Demgegenüber hätten zusätzlich reduzierte Beitragssätze für Eltern eine unverhältnismäßige Mehrbelastung der übrigen Versicherten oder der Steuerzahler zur Folge.“

Das Bundesverfassungsgericht entschied über zwei Verfassungsbeschwerden von Eltern aus Freiburg und eine Vorlage des Sozialgerichts Freiburg. Anknüpfungspunkt war das sogenannte Pflegeversicherungsurteil der Karlsruher Richter aus dem Jahr 2001. Damals stelle das Verfassungsgericht fest, es verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz und den grundrechtlichen Schutz der Familie, dass Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die Kinder betreuten und erzögen, einen gleich hohen Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen müssten wie Mitglieder ohne Kinder. Seit 2005 müssen Kinderlose nun einen Zuschlag zahlen. Seit dem 1. Januar 2022 beträgt dieser Zuschlag 0.35 Beitragssatzpunkte, die zu dem Beitragssatz von derzeit 3,05 Prozent dazukommen.

Mehrfachmütter benachteiligt

Die klagenden Eltern sind der Ansicht, allein mit dieser Maßnahme habe der Gesetzgeber das Pflegeurteil von 2001 nicht verfassungsrechtlich korrekt umgesetzt. Es mache einen wirtschaftlichen Unterschied, wie viele Kinder man betreue und erziehe. Deswegen müssten Eltern mit mehr Kindern in der Pflegeversicherung stärker entlastet werden. Dieser Argumentation ist das Karlsruher Gericht nun im Wesentlichen gefolgt. Zwar sei anzuerkennen, dass der Gesetzgeber seit 2001 zahlreiche Maßnahmen des allgemeinen Familienlastenausgleichs ergriffen oder erweitert habe. Gleichwohl seien Mütter mehrerer Kinder deutlich seltener und in geringerem Umfang erwerbstätig als Mütter weniger Kinder.

Diese Benachteiligung werde in der Pflegeversicherung „nicht ausreichend kompensiert“, kritisiert das Gericht in seinem Beschluss. Dafür genüge es nicht, dass alle Kinder bei gleichen Beiträgen der Eltern Versicherungsschutz erhielten. Schließlich sei das Risiko der Pflegebedürftigkeit von Kindern gering, argumentiert der Erste Senat in Karlsruhe.

Gesetzgeber hat großen Gestaltungsspielraum

Der Gesetzgeber muss nun einen Weg finden, wie die vom Karlsruher Gericht geforderte Entlastung von Eltern mit mehreren Kindern in der Pflegeversicherung finanziert werden soll. Man werde „zügig die erforderlichen Vorschläge für Anpassungen erarbeiten", teile das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage am Mittwoch mit. Für die gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Beiträge billigt das Gericht dem Gesetzgeber einen „großen Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum" zu. Der Gesetzgeber sei nicht gezwungen, von Kinderlosen und dann auch von Eltern mit weniger Kindern mehr Solidarität mit den Eltern vieler Kinder zu verlangen, stellt der Erste Senat klar. Es seien auch andere Lösungen denkbar. Mehrkosten könnten etwa (anteilig) durch steuerfinanzierte Bundeszuschüsse oder „sonstige beitrags- und leistungsseitige Instrumente“ finanziert werden.

Es gebe keine verfassungsrechtlichen Vorgaben, welche dieser Möglichkeiten zu wählen sei, hob ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Aus Sicht des Präsidenten des Arbeitgeberverbands Pflege, Thomas Greiner, erhöht die Karlsruher Entscheidung den Druck auf die Bundesregierung, sich einer öffentlichen Diskussion über die Finanzierung der Pflege zu stellen. Die bisherige „Scheuklappen-Strategie“ müsse ein Ende haben (Aktenzeichen: 1 BvL 3 /18 u.a.)