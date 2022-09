F.A.Z.-Exklusiv : Die Altenpflege steht vor dem Finanzkollaps

Aktualisiert am

Regierungsberater sehen die Pflegeversicherung vor einem Kollaps. Sie fordern eine Pflicht zu privater Zusatzvorsorge, um die Babyboomer stärker in die Pflicht zu nehmen.

Die Alterung der Gesellschaft und der Ausbau gesetzlicher Leistungen für Pflegebedürftige bringen die deutsche Sozialversicherung an die Grenzen ihrer Finanzierbarkeit. Die Ausgaben der 1995 neu eingeführten Sozialen Pflegeversicherung haben sich seit der Jahrtausendwende mehr als verdreifacht auf zuletzt 54 Milliarden Euro im Jahr. Haupttreiber waren bisher politische Beschlüsse zugunsten höherer Sozialleistungen und Pflegequalität. Aber mit der Generation der Babyboomer wird bald auch noch die Zahl pflegebedürftiger Menschen deutlich kräftiger steigen als bisher.

Ein neues Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium warnt nun vor drastischen Konsequenzen: „Die Finanzierbarkeit der deutschen Sozialversicherung insgesamt gerät in Gefahr.“ So fassen die Ökonomen das Ergebnis ihrer Analyse zusammen. Sie liegt der F.A.Z. vorab vor. Für die Pflegeversicherung selbst erwarten sie einen Anstieg des Beitragssatzes von derzeit gut 3 Prozent des Bruttolohns auf rund 5 Prozent bis zum Jahr 2040 – sofern kein weiterer Ausbau von Pflegeleistungen beschlossen wird.

Ein Beitragsanstieg um 2 Prozentpunkte entspräche beim heutigen Lohn- einer Mehrbelastung von jährlich 34 Milliarden Euro für Beschäftigte und Arbeitgeber. Politisch aber steigt der Druck, die Absicherung noch zu erweitern: Bisher zahlt die Sozialkasse Heimbewohnern bis zu 2005 Euro im Monat als Festbetrag – den Rest der tatsächlichen Kosten müssen sie im Grundsatz selbst beisteuern oder Sozialhilfe beantragen. Und dieser „Rest“ ist allein seit 2018 von 1772 Euro auf mehr als 2200 Euro im Monat gewachsen, wie Daten des Ersatzkassenverbands VDEK zeigen.

Das neue Gutachten empfiehlt daher nun, eine Pflicht zu ergänzender Privatvorsorge einzuführen, damit der Pflege-Beitragssatz nicht noch weiter steigen muss. Die Ampelparteien haben sich mit ihrem Koalitionsvertrag allerdings vorgenommen zu prüfen, wie sich der bisherige Teilkaskoschutz der Sozialkasse zur Vollabsicherung ausbauen lässt; in jedem Fall wollen sie weitere Kostenanstiege vorrangig über die Beitragskasse finanzieren, um so die Eigenanteile der Pflegebedürftigen zu dämpfen.

Aus Sicht des Beirats ist dieser Weg wirtschafts-, aber auch verteilungspolitisch grundfalsch: Damit verlagere man weitere Lasten auf jüngere Generationen, denn sie müssten für die umso höheren Auszahlungen an die wachsende Gruppe der Alten aufkommen. Obendrein wirke die Finanzierung der Pflegekosten über Sozialbeiträge als „Erbenversicherung“ für vermögende Senioren: Sie müssen im Pflegefall umso weniger vom eigenen Vermögen antasten, je mehr die Solidargemeinschaft zahlt.

Auch Kranken- und Rentenkassen stehen unter Druck

Außerdem habe die Sozialversicherung noch andere Finanzierungsprobleme, hebt der Beirat hervor: Auch Krankenkassen- und Rentenbeiträge drohten bis 2040 stark zu steigen, „so dass sich der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung auf 49 bis 53 Prozent erhöhen würde“. Das wären 9 bis 13 Prozentpunkte mehr als heute. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssten dann jedes Jahr mindestens 140 Milliarden Euro mehr Beiträge zahlen als bisher – neben steigenden Steuerzuschüssen an die Sozialkassen.

Aber eine solche Mehrbelastung verletzte nicht nur theoretisch die Generationengerechtigkeit, sie drohe an handfesten Hindernissen zu scheitern: „Sie wäre überdies politisch schwer durchsetzbar, weil sich die Generation der Steuer- und Beitragszahlenden individuell (durch Auswanderung, Reduktion des Arbeitsangebots oder Abwanderung in Schwarzarbeit) oder kollektiv (durch politischen Druck und an der Wahlurne) zur Wehr setzen könnte“, führt der Beirat aus. Im globalen Wettbewerb um hoch qualifizierte Arbeitskräfte gilt schon das heutige Abgabenniveau als Nachteil.