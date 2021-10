Pflegerats-Präsidentin Vogler : „Oft wird nicht mehr gepflegt, sondern nur noch notversorgt“

Frau Vogler, an diesem Mittwoch findet in Berlin der Deutsche Pflegetag statt. Während der Pandemie wurden die Pflegekräfte sehr gebraucht und auch sehr gelobt. Verbessert sich die Lage in Ihrem Beruf?

Leider nein, schon vor der Pandemie war die Situation katastrophal. Seitdem ist nichts besser geworden, im Gegenteil. Wir haben viel zu wenige Leute, und die, die da sind, arbeiten schlecht bezahlt und zum Teil unter unzumutbaren Bedingungen. Das führt dazu, dass in allen Versorgungsbereichen pflegebedürftige Menschen nicht mehr adäquat und manchmal gar nicht mehr betreut werden können. Man muss es so hart sagen: Oft wird nicht mehr gepflegt, sondern nur noch notversorgt.