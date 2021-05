Gehaltsplus für Pflegekräfte : Nicht nur Applaus, sondern auch deutlich mehr Geld

Die Gehälter von Fachkräften in Pflegeheimen sind im vergangenen Jahrzehnt um fast 40 Prozent gestiegen – annähernd doppelt so stark, wie der Durchschnitt aller Gehälter. Kräftige Zuwächse von einem Drittel gab es zugleich für Krankenpfleger sowie Fachkräfte in Alten- und Behindertenwohnheimen. Das zeigt eine Analyse, die das Statistische Bundesamt am Dienstag zum „Tag der Pflege“ vorgelegt hat. Sie widerspricht der verbreiteten Einschätzung, dass die Leistung von Pflegekräften bisher nur durch Applaus gewürdigt werde, nicht aber mit mehr Geld.

Den amtlichen Daten zufolge sind die Bruttostundenverdienste von Vollzeitfachkräften in Pflegeheimen in den Jahren 2010 bis 2020 von durchschnittlich 2426 auf 3363 Euro im Monat gestiegen – ein Plus von 38,6 Prozent. Dabei handelt es sich um Grundgehälter ohne Sonderzahlungen. In der Gesamtwirtschaft erhöhten sich die Durchschnittsverdienste im selben Zeitraum von 2712 auf 3286 Euro, was einer Steigerung um 21,2 Prozent entspricht. Krankenpflegekräfte lagen 2020 mit Grundgehältern von durchschnittlich 3578 Euro in dem Vergleich an der Spitze (plus 32,9 Prozent gegenüber 2010); für Fachkräfte in Alten- und Behindertenwohnheimen gab es Steigerungen von 32,8 Prozent auf 3291 Euro. Damit haben auch sie das Durchschnittsniveau der Gesamtwirtschaft nun zumindest knapp überholt. Auch nach Abzug der Inflation, insgesamt knapp 14 Prozent in den zehn Jahren, blieb allen betrachteten Gruppen ein deutliches Plus.

Zwar verbergen sich hinter den Durchschnitten Unterschiede im Einzelfall. Dennoch steht die Entwicklung in gewissem Kontrast zu den Plänen von Union, SPD und Grünen, Pflegelöhne gesetzlich zu regeln, da anders keine angemessene Höhe zu erreichen sei. „Applaus oder Merci-Schokolade“ seien zu wenig, lautet eine Begründung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Aktuelle Gesetzespläne der Koalition sehen vor, Pflegeanbieter von einer Finanzierung durch die Pflegeversicherung auszuschließen, falls sie ihr Personal nicht nach einem Tarifvertrag der Gewerkschaft Verdi bezahlen.

Für die privaten Pflegeanbieter, die rund die Hälfte der Altenpflegekräfte beschäftigen, kommentierte deren Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle die neuen Zahlen so: „Allen Unkenrufen zum Trotz ist und bleibt die Altenpflege ein attraktiver Beruf.“ Auch wenn es für manche wohl „überraschend“ sei, „das Lohnplus kam ganz ohne staatlich verordnete Zwangstarife zustande“, sagte er. Erst am Freitag hatte die Bundesagentur für Arbeit der politischen Ansicht widersprochen, dass immer mehr Arbeitskräfte dem Pflegeberuf den Rücken kehrten. Ihren Daten zufolge ist allein die Zahl der Altenpfleger seit dem Jahr 2015 um 100.000 oder fast ein Fünftel auf 624.000 gestiegen.

Jenseits der Bezahlung gibt es allerdings noch andere Aspekte, die die Attraktivität der Pflegeberufe aus Sicht möglicher Bewerber schmälern können. Neben knapper Zeit im Umgang mit den zu pflegenden Menschen gehören vor allem unbequeme Arbeitszeiten: Wie die Auswertung des Statistischen Bundesamts weiter zeigt, arbeiteten im Jahr 2019 rund 60 Prozent der Kranken- und Altenpflegekräfte im Schichtdienst. Regelmäßige Wochenendarbeit gehörte sogar für rund drei Viertel zum Alltag. Zwar gibt es für die Betroffenen in der Regel Schicht- und Sonntagszuschläge. Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt arbeiten aber nur 14 Prozent der Beschäftigten im Schichtdienst und 36 Prozent regelmäßig am Wochenende.