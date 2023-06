Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wächst – das erfordert zusätzliches Personal. Wie schwierig das in den kommenden Jahren noch wird, beleuchtet eine neue Bedarfsprognose.

Pflegepersonal ist knapp. Immer wieder kommt es vor, dass Altenheime ihre Plätze nicht anbieten können, weil ihnen dafür die vorgeschriebene Zahl an Fachkräften fehlt. Aber bald wird es noch schwieriger: Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt nach amtlicher Vorausberechnung selbst unter vorsichtigen Annahmen bis 2040 um ein Fünftel oder eine Million Menschen, der Personalbedarf der Heime und ambulanten Dienste wächst also weiter. Zudem müssen diejenigen unter den derzeit gut 655.000 Altenpflegekräften ersetzt werden, die bis dahin in Rente gehen – und das sind nicht wenige.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Ein genaueres Bild zeichnet nun eine neue Personalbedarfsprognose auf Basis der amtlichen Vorausberechnung, die der F.A.Z. vorliegt. Sie zeigt, dass schon 2025 fast 58.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden. Bis 2035 müssten 132.000 zusätzliche Kräfte gewonnen werden, bis 2040 sogar 191.500. Berechnet haben das Fachleute eines Bündnisses von Verbänden, die sich zur „Initiative für eine nachhaltige und generationengerechte Pflegereform“ zusammengeschlossen haben. Darunter sind die Private Krankenversicherung (PKV), die Arbeitgeber-Bundesvereinigung BDA und der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe.

Höchster Mehrbedarf in Bayern

Alle diese Zahlen bezeichnen „Vollzeitäquivalente“ – unter Berücksichtigung von Teilzeitarbeit wären sie also entsprechend höher. Derzeit teilen sich rechnerisch 1,3 bis 1,4 Pflegekräfte eine Vollzeitstelle. Zugleich unterscheidet sich der Mehrbedarf an Personal aber stark zwischen den einzelnen Bundesländern, was mit den regionalen Altersstrukturen und vorhandener Personalausstattung zu tun hat. So wird für Sachsen und Sachsen-Anhalt ein eher moderater Anstieg des Bedarfs erwartet – um weniger als 12 Prozent bis 2035. In Nordrhein-Westfalen sind es 17,4 Prozent. Und für Bayern weist die Prognose gar einen Mehrbedarf von 25,3 Prozent aus. Fast ein Viertel mehr Personal wird demnach etwa in Baden-Württemberg, Berlin und Schleswig-Holstein benötigt, Hessen folgt mit 22,2 Prozent.

Die Herausforderungen werden aber noch größer, weil heute überproportional viele Pflegekräfte älter als 50 sind und bis Mitte des kommenden Jahrzehnts in Rente gehen, wie die Analyse weiter zeigt: In Sachsen sind derzeit 39 Prozent der Beschäftigten in der ambulanten und stationären Altenpflege älter als 50, in Bayern und Baden-Württemberg sind es sogar 44 Prozent. Bundesweit müssen demnach bis Mitte der 2030er-Jahre allein mehr als 250.000 Stellen in der Altenpflege aus Altersgründen nachbesetzt werden.

Dem Statistischem Bundesamt zufolge haben im vergangenen Jahr 52.300 Menschen eine Pflegeausbildung begonnen. Von den Beschäftigten arbeiten aber etwa 60 Prozent in der Krankenpflege. Das legt nahe: Selbst wenn kein Auszubildender abspringt und jährlich 25.000 neu in die Al­tenpflege kommen, sind das zu wenige, um ausscheidende Ältere zu ersetzen und den Mehrbedarf zu decken. Das Verbändebündnis will in Kürze eigene Vorschläge vorlegen, wie das Problem zu lösen wäre.