Pflege der Eltern : Das Erbe muss man sich verdienen

In vielen Familien gilt ein heimlicher Pakt: Wer erbt, muss auch pflegen. Eine Studie aus Japan zeigt, welche erstaunlichen Folgen das haben kann.

Eine alternde Gesellschaft: In Japan sind viele Senioren auf Pflege angewiesen. Bild: Reuters

Zumindest in der Theorie haben es Ökonomen mit Kindern nicht leicht, weil sie nicht wissen, wie sie in ihren Modellen mit ihnen umgehen sollen. Eltern und auch Ökonomen lieben ihre Kinder natürlich und würden alles für sie tun. In einem ökonomischen Modell aber reicht das nicht aus. Wenn es um Ausgaben für das Kind geht, muss der Modelltheoretiker entscheiden, ob Kinder ein „Konsumgut“ oder ein „Investitionsgut“ sind. Leisten sich Eltern ein Kind, weil es Vergnügen bereitet, das Kleine aufwachsen zu sehen? Oder ist die Entscheidung für das Kind ein rationales Kalkül, um sicherzustellen, dass im Alter jemand da ist, der sich um einen kümmert?

Diese Fragen so zu stellen ist nur zum Teil ein schlechter Ökonomenwitz, den sich Erstsemester zuraunen. Für Ehepaare und für die Gesellschaft sind diese Fragen von großer Bedeutung. Direkt ersichtlich ist das in der Analyse, warum den westlichen Wohlfahrtsstaaten die Kinder ausgehen. „Kinder kriegen die Leute sowieso“, soll der frühere Bundeskanzler Konrad Adenauer gesagt haben, als er Ende der fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf die Folgen der Dynamisierung der Staatsrente für das Fortpflanzungsverhalten angesprochen wurde.