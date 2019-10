Petter Stordalen : Norwegens schrillster Buchverleger

Aktualisiert am

Der Norweger Petter Stordalen hat es vom Erdbeerverkäufer zum Milliardär gebracht. Am liebsten trägt er Lederjacke und Silberkettchen. Jetzt mischt er die Buchbranche auf.

Herrlich, die Norweger sind da! In Scharen sind Dichter und Denker zur Buchmesse nach Frankfurt gereist, die Kronprinzessin gar im Zug, weil ihr Land in diesem Jahr das Ehrengastland der Messe ist. Und alle lieben diese Gäste: so angenehm zurückhaltende Menschen sind das, lieber leise als laut, lieber bescheiden als großspurig.

Glaubt man. Bis man zum ersten Mal Petter Stordalen begegnet, dem neuen Zampano der norwegischen Buchbranche. Nach Frankfurt hat er es in diesem Jahr nicht geschafft, deshalb mag das Klischee von den netten Skandinaviern, die melancholisch statt temperamentvoll, diszipliniert statt hedonistisch und eher etwas langweilig als über die Maßen unterhaltsam sind, die Messetage überdauern. Wäre Stordalen da, hätte es keine Chance. Er ist zwar nur 1,71 Meter groß. Aber unter seinen Verlegerkollegen wäre er ganz bestimmt nicht zu übersehen.