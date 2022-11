Energiewende : Die grüne Mega-Batterie aus Franken

Der Ort des Geschehens ist maximal unscheinbar. Ein Gewerbegebiet am Waldrand bei Alzenau, einer fränkischen Kleinstadt am äußersten westlichen Zipfel von Bayern. Die Landesgrenze des Freistaats zu Hessen ist nur wenige Kilometer entfernt. Hier sitzt, neben einem Opelhändler und mittelständischen Industriebetrieben, das grüne Technologieunternehmen von Peter Geigle. Seine CMBlu Energy AG arbeitet an einer der größten Herausforderungen der globalen Energiewende: Es müssen riesige neue Kapazitäten zur Speicherung von grünem Wind- und Sonnenstrom her, um die Stromversorgung fit für die Zukunft zu machen. Genau dafür haben Geigle und seine Mannschaft eine ganz neue technische Lösung ersonnen.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

CMBlu hat eine Batterie für die grünen Stromnetze entwickelt, die ohne knappe, teure und konfliktbeladene Rohstoffe auskommt. Kein Kobalt aus dem Kongo, kein Lithium aus China, kein Nickel aus Russland. Geigles Batterie soll im Preis wettbewerbsfähig sein und ähnlich leistungsfähig wie konventionelle Stromspeicher.