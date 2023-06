Süß, erfrischend, giftig? Mit Slogans wie „Besser ohne Gift“ und „giftige Versuchung im Körbchen“ warnte der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kürzlich davor, Erdbeeren aus konventionellem Anbau zu essen. Diese würden eine „hohe Pestizidbelastung“ aufweisen. Die Umweltschutzorganisation bezog sich dabei auf eine Studie zu gemessenen Rückständen von Pflanzenschutzmitteln in Erdbeeren.

Grund zur Sorge ist das nicht, stellte nun das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) klar. Man könne diese Erdbeeren nach derzeitigem Wissensstand ohne Bedenken essen. „In keiner Probe wurde der gesetzlich festgesetzte Rückstandshöchstgehalt überschritten oder auch nur annähernd erreicht“, heißt es in einer Stellungnahme. Für alle Pflanzenschutzmittel würden strenge Zulassungsverfahren gelten. Gesundheitliche Risiken könne man daher „hinreichend sicher“ ausschließen.

Kritik zu Mehrfachbelastungen

Am Montag hatte der BUND über nachgewiesene Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in mehreren Erdbeerproben berichtet. Die Organisation berief sich dabei auf Laboruntersuchungen von Früchten verschiedener Händler. In 15 der 19 untersuchten Erdbeerproben fanden sich demnach Rückstände von insgesamt acht Mitteln gegen Pilzkrankheiten (Fungizide). Angaben zu den eingehaltenen Grenzwerten fanden sich in der Analyse nicht. Große Sorge hat der BUND bei Mehrfachbelastungen, also dem Nachweis mehrerer Mittel in einer Probe.

Es gebe Hinweise, dass sich unterschiedliche Wirkstoffe in ihrer toxischen Wirkung verstärken. Dieses Thema würde die Risikobewertung nicht genügend berücksichtigen, so lautet die Kritik. Dazu gab das BfR Entwarnung: Auch wenn mehrere Wirkstoffe gleichzeitig in der Erdbeere nachweisbar seien, sei dies nicht gesundheitlich bedenklich. Denn die Rückstände seien minimal. Alle nachgewiesenen Wirkstoffe habe man toxikologisch bewertet und für sicher befunden.

Branche zeigt sich verärgert

Unter deutschen Erdbeerbauern stieß die BUND-Aktion auf Unmut. „In dieser Woche, die die umsatzstärkste für Erdbeeren in Deutschland ist, kommt eine solche Meldung nicht durch Zufall“, sagt Fred Eickhorst, Geschäftsführer der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, im Gespräch. Er bezeichnet die Aktion als „Polemik“. Aus seiner Sicht sind die Ergebnisse der Proben ausgezeichnet – und ein Loblied auf den deutschen Anbau.

Der BUND habe sie aber verzerrt dargestellt. Andere Untersuchungen, etwa des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Bayern, würden ähnliche Ergebnisse liefern. Auch das Qualitätssicherungssystem QS, an dem mehr als 90 Prozent der deutschen Erdbeerbauern teilnehmen, führe regelmäßig Rückstandsproben durch. Die Überschreitungsquote betrage in Deutschland lediglich 0,64 Prozent, sagt Eickhorst. Im internationalen Vergleich sei das ein herausragender Wert.

Wer auf chemisch-synthetische Mittel verzichten möchte, dem rät der BUND, selbst Erdbeeren anzubauen oder Bio-Ware zu kaufen. Das ist mitunter aber nicht einfach, es gibt kaum deutsche Bio-Erdbeeren. Und das nicht ohne Grund, sagt Eickhorst: „Erdbeeren im Freiland sind extrem anfällig für Fäulnis. Ohne wirksame Pflanzenschutzmittel ist der Anbau wirtschaftlich nicht darstellbar.“ Es würden seit Jahren weniger, nicht mehr Erdbeeren ökologisch angebaut werden.

Viele Bauern seien grundsätzlich bereit, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Auf EU-Ebene wird über ein Gesetzespaket diskutiert. Landwirte fürchten aber erhebliche Ertragseinbußen, da eine Reduktion der Pflanzenschutzmittel um die Hälfte im Gespräch ist