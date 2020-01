Personalveränderungen 2019 : Fast ein Beschäftigungswunder

Aktualisiert am

Es hatte sich abgezeichnet. Die Werkschließungen und die zuletzt stark zunehmenden Anträge auf Kurzarbeit deuteten auf eine Wende am Arbeitsmarkt. Noch im dritten Quartal war die Zahl der neuen Stellen höher als die der gestrichenen. Im vierten Quartal 2019 ist der Markt gekippt: Erstmals seit fünf Jahren wurden mehr Stellen gestrichen als neu geschaffen. Das geht aus der Auswertung der öffentlich bekannt gemachten Personalverändungen in den Großunternehmen hervor, die das Archiv der F.A.Z. jedes Quartal vornimmt. Hierin sind nicht die Entwicklungen in kleineren Betrieben oder beim Staat (Bundeswehr, Schulen, Behörden) enthalten – wo weiter Stellen aufgebaut wurden.

Die Grafik zeigt, dass seit 2005 – dem Beginn dieser Auswertung – die Großunternehmen kontinuierlich zwischen 60.000 und 80.000 Stellen gestrichen und an anderer Stelle neue geschaffen haben. In der Tendenz wurden immer mehr Stellen geschaffen, wie auch die monatlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten war mit 45,6 Millionen (Oktober) nie höher als heute.