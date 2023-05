Pflegeheime können Betten nicht belegen, ambulante Dienste müssen Neukunden ablehnen: Der enorme Personalmangel in der Pflege macht den kirchlichen Einrichtungen zu schaffen – und zwar so sehr, dass die Versorgungssicherheit akut gefährdet ist. Zu diesem Schluss kommen die Diakonie und der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege auf Grundlage einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter 655 Heimen und ambulanten Diensten der Diakonie.

Mehr als drei von vier Pflegeeinrichtungen – konkret 76 Prozent – müssen ihr Angebot demnach schon heute einschränken. Als wesentliche Gründe ge­ben sie kurz- sowie langfristige Erkrankungen von Mitarbeitern und nicht be­setzte offene Stellen an. Aber auch die Verrentung von Mitarbeitern und die Fluktuation spielen eine Rolle. In den stationären Einrichtungen führt das vor allem dazu, dass Betten nicht belegt werden können. 56 Prozent der Heime gaben an, dass dies in den vergangenen sechs Monaten der Fall gewesen sei, teils durchgehend. Laut Verbandsgeschäftsführerin Anna Leonhardi handelt es sich dabei um einzelne Betten. Dass ganze Stationen betroffen seien, wäre „eher die Ausnahme“.

„Das sind unhaltbare Zustände“

Noch schwieriger ist die Situation bei den ambulanten Diensten. Hier gaben sogar 89 Prozent an, dass sie in den vergangenen sechs Monaten Anfragen neuer Kunden ablehnen mussten. Mehr als ein Viertel musste auch Anfragen von Bestandskunden ablehnen, die mehr Pflege in Anspruch nehmen wollten. Als zentraler Grund gilt hier ebenfalls der Personalmangel. „Die Zahlen zeigen es: Wir sind bereits mitten in einer akuten Pflegekrise“, sagte Maria Loheide, die im Vorstand der Diakonie für Sozialpolitik zuständig ist.

Wer heute pflegebedürftig werde, könne nicht darauf vertrauen, dass er zeitnah die nötige professionelle Pflege erhalte – sei es durch einen ambulanten Dienst oder einen Platz im Heim. „Das sind unhaltbare Zustände und ist eine große Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen“, sagte Loheide. Zugleich verschärft der Mangel an Pflegefachkräften die wirtschaftliche Not der Heime und ambulanten Dienste, die unter den stark gestiegenen Kosten etwa für Energie, Lebensmittel und das Personal leiden. Zuletzt hatten sich Meldungen über Insolvenzen und Heimschließungen gehäuft, sowohl von größeren Pflegeheimketten als auch von kleineren Einrichtungen.

Die Diakonie forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. „Herr Lauterbach muss endlich die dramatische Situation in der Pflege wahrnehmen“, sagte Loheide. Sie forderte unter anderem eine grundlegende Finanz- und Strukturreform der Pflegeversicherung, bessere Rahmenbedingungen, damit der Beruf attraktiv bleibe, sowie eine Entlastung der pflegenden Angehörigen. Lauterbachs aktuelle Pflegereform, die unter anderem Beitragserhöhungen und einige Leistungsverbesserungen vorsieht, hält Loheide für nicht ausreichend. Es handle sich um „Pflästerchen“. Bei der ersten Lesung im Bundestag hatten kürzlich auch SPD und Grüne auf Nachbesserungen gedrungen.