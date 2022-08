Leer gefegter Arbeitsmarkt : Jedem zweiten Betrieb fehlt Personal

Aktualisiert am

Die Unternehmen müssen auf Geschäft verzichten, da ihnen Arbeitskräfte fehlen. Besonders groß ist die Not bei Zeitarbeitsfirmen und in der Hotellerie – und das Problem wächst von Jahr zu Jahr.

Wie sich Arbeitskräftemangel im Alltag auswirkt, haben in diesem Sommer schon viele Urlaubsreisende leidvoll am Flughafen erfahren: lange Warteschlangen vor Schaltern und Kontrollpunkten, lückenhafte Gepäckabfertigung, ausfallende Flüge. In Teilen scheinen die Probleme durch mangelnde Weitsicht der Personalplaner von Fluggesellschaften und Bodendienstleistern verursacht zu sein – doch werden Lösungen auch durch eine allgemeine Verknappung von Arbeitskräften erschwert.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Dass sich ein solcher Mangel allmählich zur prägenden Herausforderung auf dem gesamten Arbeitsmarkt entwickelt, belegen die Ergebnisse einer neuen Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung: Jedes zweite Unternehmen gab demnach im Juli an, dass seine Geschäfte durch einen Mangel an Fachkräften beeinträchtigt seien – so viele wie noch nie seit Beginn dieser Erhebung im Jahr 2009. Abgefragt wurden die Einschätzungen im Zuge der regelmäßigen Ifo-Konjunkturumfrage. Im April hatte der Anteil der von Fachkräftemangel akut betroffenen Unternehmen schon einen Höchststand von 43,6 Prozent erreicht, nun wurde dieser mit 49,7 Prozent noch einmal deutlich übertroffen.