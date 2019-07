Umstrittene Personalie : Personalchefin der Arbeitsagentur muss gehen

Autoindustrie im Umbruch : VW öffnet seinen elektrischen Antriebsbaukasten für Ford

Jetzt ist es amtlich: Die beiden Autohersteller investieren in künstliche Intelligenz für das autonome Fahren und arbeiten in Sachen Elektroauto zusammen. Ab 2023 sollen erste emissionsfreie Ford-Modelle auf VW-Basis in Europa rollen.