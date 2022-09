Pelletheizungen : Nur mit Holz heizen ist auch keine Lösung

Aktualisiert am

Bloß nicht mehr mit Gas heizen: Dieser Gedanke kam in den vergangenen Monaten vielen Menschen an­gesichts steigender Gaspreise und gedrosselter Lieferungen aus Russland. Der Einbau einer neuen Ölheizung – noch ist das erlaubt – kommt für viele aus Klimaschutzgründen nicht in Betracht, eine strombetriebene Wärmepumpe arbeitet nur in gut gedämmten Gebäuden effizient.

Das Heizen mit Holz erscheint da als eine gute Al­ternative: ein nachhaltiger Energieträger, der nicht über Pipelines aus fernen Ländern herangeschafft werden muss – das passt in die Zeit. Fast jede zehnte Heizung, die in Deutschland im ersten Halbjahr 2022 installiert wurde, 43.500 von 463.000 Anlagen, nutzt sogenannte Biomasse – Pellets, Holzscheite oder Holzhackschnitzel. Ein neuer Re­kord. Hinzu kommt eine wachsende Zahl von Kaminöfen. Dazu gibt es zwar keine aktuelle Statistik. Doch die Berichte von Ka­min­ofenbauern, die sich vor Anfragen nicht mehr retten können, lassen vermuten, dass die 2018 ermittelte Zahl von 11,2 Millionen „Einzelraumfeuerungsan­lagen“ inzwischen weitaus höher liegen dürfte.