Pekings Machtausbau : Wie China Krisenstaaten an sich bindet

Während die Kritik an Chinas Machtgewinn auf der ganzen Welt zunimmt, arbeitet sich Peking kaum bemerkt in strategisch wichtigen Ländern der muslimischen Welt vor. Dabei scheint das Schicksal der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang dieses Vordringen kaum zu behindern. Im Zentrum stehen Pakistan, der engste Verbündete der Kommunisten in der Region, und Iran, das unter der politischen Offensive und den wirtschaftlichen Sanktionen Washingtons leidet. Chinas Führung macht sich nun die Krise in beiden Ländern zunutze.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.

Damit wird der Indische Ozean nach dem Südchinesischen Meer zur nächsten Bühne eines Konfliktes zwischen den Großmächten China, Indien und Amerika und ihrer Partner.