Die Kindergrundsicherung ist das wichtigste Projekt von Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Als „eines der zentralen familien- und sozialpolitischen Vorhaben der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode“ hat die Grünenpolitikern die geplanten Verbesserungen beim Bezug familienpolitischer Leistungen angepriesen. Das war im Januar, nachdem das erste Eckpunktepapier an die Öffentlichkeit geriet.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Paus hatte ihre Vorschläge jedoch nicht in der Ampelkoalition abgestimmt – trotz der vielen Schnittstellen zu mindestens sechs anderen Ministerien. Das sollte sich rächen. Die Kindergrundsicherung gehört mittlerweile zu den Gesetzesvorhaben der Ampelkoalition, bei denen Reformwillen und Reformfähigkeit weit auseinanderklaffen. Vor allem zwischen Paus und Finanzminister Christian Lindner (FDP) knirschte es von Anfang an wegen der Finanzierung des Milliardenprojekts.

Nun gibt es dem Vernehmen nach den Entwurf eines neuen Eckpunktepapiers, den Paus zur Abstimmung an ihre Ressortkollegen versandt hat. Was darüber zu erfahren ist, macht in Kombination mit den Finanzierungsstreitigkeiten deutlich: Die Kindergrundsicherung, so wie Paus sie ursprünglich wollte, wird bis zum Zieltermin 2025 nicht kommen.

Vorhaben wird nicht mehr als zentrales Vorhaben genannt

Die in dem ersten Eckpunktepapier formulierten Ansprüche wurden gleich zu Beginn des neuen Papiers gekappt. Der Einleitungssatz, dass es sich bei der Kindergrundsicherung um „eines der zentralen familien- und sozialpolitischen Vorhaben“ der Ampel handle, findet sich in dem neuen Papier dem Vernehmen nach nicht mehr.

Das Grundgerüst steht zwar noch, legt man die Inhalte zugrunde, die Kenner des Papiers skizzieren. Weiterhin sollen bisherige finanzielle Leistungen gebündelt und ihre Inanspruchnahme vereinfacht werden. Hauptkomponenten sind nach wie vor der einkommensunabhängige Garantiebetrag, der das heutige Kindergeld ersetzen soll, und der einkommensabhängige Zusatzbetrag, der sicherstellen soll, dass Kinder bedarfsgerecht unterstützt werden. Familien, die möglicherweise Anspruch auf den Zusatzbetrag haben, sollen darüber proaktiv von staatlicher Stelle informiert werden.

Der Garantiebetrag soll dem Vernehmen nach im Steuerrecht verankert werden – anders als der Zusatzbetrag, der als Sozialleistung ausgestaltet werden soll. Der Fraktionsvorstand der SPD wünscht sich indes in einem vor Kurzem verabschiedeten „Leitplanken-Papier“ zur Kindergrundsicherung, die gebündelten Leistungen sollten insgesamt dem Sozialrecht zugeordnet werden. Grund für die in dem Paus-Entwurf geplante Zweiteilung ist dem Vernehmen nach, dass andernfalls der Zeitplan für das Inkrafttreten der Kindergrundsicherung 2025 gefährdet wäre.

Finanzierungsfragen bleiben im Papier offen

Vor allem zu den Verwaltungsfragen, ebenso wie zur Finanzierung, enthält das neue Papier noch große Leerstellen. Ungelöst blieben etliche Schnittstellenpro­bleme, etwa die Zusammenarbeit von Familienkassen und Jobcentern, sagen Kenner des Entwurfs. Weder zur genauen Höhe des Garantiebetrages noch zur Ausgestaltung des Zusatzbetrages fänden sich Zahlen. Einige Streitpunkte wurden in die Zukunft verschoben.

Mehr zum Thema 1/

„Perspektivisch“ soll die Anpassung des Garantiebetrages die maximale Entlastung des Kinderfreibetrages erreichen. Einen solchen finanziellen Aufwuchs würden Grüne und SPD gerne mit einer Abschmelzung des Freibetrags für den Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf eines Kindes verbinden. Aber eine solche verkappte Steuererhöhung ist mit Finanzminister Lindner nicht zu machen; in dem neuen Entwurf findet sich denn auch keine entsprechende Passage.

Ein großes Fragezeichen steht noch hinter der geplanten Neuermittlung des Kinderexistenzminimums, für die federführend das Bundessozialministerium von Hubertus Heil (SPD) zuständig ist. Eine Zielvorgabe wie im ersten Entwurf, dass Garantiebetrag und Zusatzbetrag „an der Mitte der Gesellschaft“ ausgerichtet werden sollen, enthalte der Entwurf des neuen Eckpunktepapiers nicht mehr, ist zu hören.

Nunmehr werde lediglich versichert, dass Leistungsverschlechterungen für die Familien in der Kindergrundsicherung ausgeschlossen werden. Das besonders von der FDP befürwortete digitale Kinderchancenportal taucht in dem neuen Eckpunkteentwurf nicht mehr auf. Vor allem fehlt weiterhin der finanzielle Rahmen. Paus habe Lindner zuletzt gesagt, sie benötige 8 bis 11 Milliarden Euro pro Jahr, heißt es. Daraufhin sei das Gespräch sehr schnell beendet gewesen.