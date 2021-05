Kosten, Dauer, Voraussetzungen : Patente anmelden wie Ugur Sahin

Ugur Sahin hat sich in weiser Voraussicht schon vor mehr als 15 Jahren seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit vor Ideenklau abgesichert – drei Jahre, bevor er 2008 mit seiner Ehefrau Özlem Türeci das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech gegründet hat. Im Jahr 2005 reichte er beim Deutschen Patentamt einen Antrag auf Schutz für ein damals noch revolutionär anmutendes Verfahren im Kampf gegen Krebs ein. In den Folgejahren kamen weitere Anmeldungen hinzu, da er Fortschritte in der Entwicklung machte und neues geistige Eigentum (Intellectual Property) schaffte. Dieses ebnete den Weg für die mRNA-Technologie, die nun – anders als zunächst geplant – seit Dezember im Kampf gegen Covid-19 eingesetzt wird. Und an deren Patentschutz nun die Weltpolitik rüttelt.

Rüdiger Köhn Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in München.



Das eine Patent für das erste zugelassenen Vakzin gegen das Corona-Virus hat es nämlich nicht gegeben. Das Biotech-Unternehmen aus Mainz hat über Jahre in seiner Entwicklung von mRNA zunächst als Mittel gegen Krebs immer wieder neue Patente angemeldet. Es ist davon auszugehen, dass es tatsächlich im vergangenen Jahr mindestens einen neuerlichen Patentantrag speziell für den Einsatz der entwickelten Technologie gegen das Virus gegeben haben dürfte. Genau lässt sich das noch nicht sagen. Denn mit Anmeldung gilt zunächst eine Geheimhaltungsfrist von 18 Monaten, weshalb dieser Antrag noch in keiner offiziellen Statistik erscheint.