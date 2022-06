Beschlüsse zum Welthandel : „Die Patentaussetzung dürfte faktisch kaum mehr Auswirkungen haben“

Herr Felbermayr, die WTO-Chefin Okonjo-Iweala wertet die Ergebnisse der Ministerkonferenz als Erfolg. Wie sehen Sie das?

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Die Generaldirektorin muss das Ergebnis natürlich als Erfolg darstellen. Aber dass es überhaupt eine Einigung gab, ist nach den sehr zähen Verhandlungen, die anscheinend mehrmals vor dem Abbruch standen und mit 36 Stunden Verspätung abgeschlossen wurden, in der Tat für die WTO als positiv zu bewerten. Die Organisation lebt. Aber die Vorschläge mussten teilweise verwässert werden, und die Diskussionen haben wieder einmal die fundamentalen Probleme des Welthandelssystems offengelegt. Im Agrarbereich konnte die WTO überhaupt nicht liefern. Angesichts der drohenden Engpässe in der weltweiten Lebensmittelversorgung und des bereits stark zunehmenden Agrarprotektionismus etwa in Form von Exportverboten oder -beschränkungen, ist dies sehr bedauerlich.

Was halten Sie von der Aussetzung von Patenten auf Impfstoffe?

Sie bezieht sich sehr eng auf die Impfstoffe gegen Covid-19. Das schränkt die Einigung doch sehr arg ein. Was gilt in der nächsten Pandemie? Außerdem kommt die Entscheidung so spät, dass sie faktisch kaum mehr Auswirkungen haben dürfte, weil die Versorgung der Welt mit Covid-19-Impfstoffen, auch kostengünstig hergestellten, mittlerweile doch deutlich besser ist als vor 18 Monaten, als Indien und Südafrika die Aussetzung des Patentschutzes erst mal gefordert hatten. Diese Verzögerung ist insofern gar nicht so schlecht, als die Erfinder der Wirkstoffe in den letzten 18 Monaten hohe Gewinne gemacht haben, die die Entwicklungskosten der ganzen Branche abdecken dürften. Damit ist aus dieser Entscheidung heraus nicht zu befürchten, dass die Anreize, neue Impfstoffe (oder andere forschungsintensive Medizinprodukte) zu entwickeln, Schaden nehmen.

Beim geplanten Abbau von Fischereisubventionen blieb man hinter den ursprünglichen Plänen zurück. Warum?

Die Subventionen an die Fischer, vor allem Zuschüsse zur Treibstoffrechnung, sind in vielen Ländern eine sehr wichtige sozialpolitische Frage. Das ist dort ein Politikum. Man müsste sehr viel mehr anbieten, auch seitens der reichen WTO-Mitglieder, um den Entwicklungsländern zu helfen, den Strukturwandel zu bewältigen. Da muss mehr von der EU, den USA oder auch Japan kommen. Nur mit Kostenwahrheit ist der Überfischung der Meere wirksam beizukommen. Aber die Tatsache, dass es nun endlich, nach immerhin 21 Jahre dauernden Verhandlungen, ein multilaterales Abkommen zur Fischerei gibt, mit einem Verbot des Fischens in überfischten Gewässern und der Bekämpfung der illegalen Fischerei, ist für die WTO ganz wichtig. Die Arbeit an der Eindämmung der Subventionen muss aber weitergehen.

Vor allem Indien erwies sich in den Verhandlungen als Blockierer? Haben Sie dafür eine Erklärung?

Indien verlangt, mit einiger Berechtigung, dass es auf der Weltbühne ernst genommen wird. Schon nächstes Jahr dürfte es das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. Aber der Anteil am weltweiten Güterhandel liegt unter 2 Prozent. Ein Teil der Erklärung des Verhaltens Indiens liegt wohl darin, seine Machtposition dauerhaft auszubauen und sich gegenüber dem „Westen“ und China als weiterer Machtpol der Weltwirtschaft zu etablieren. Dabei ist das Land offenbar bereit, Kollateralschäden hinzunehmen – seine Blockadehaltung bei Agrarthemen mildert den Hunger auf der Welt ganz sicher nicht. Indien hat aber auch einige fundamentale inhaltliche Anliegen, die sich mit geltendem WTO-Recht beißen, zum Beispiel bei der strategischen Lagerhaltung von Agrarprodukten, oder im Bereich digitaler Dienstleistungen, wo das Land fertig bringen will, was China im Güterhandel geschafft hat. Da will man sich möglichst alle Flexibilitäten offenhalten.

Was sollte die WTO nun als Nächstes angehen?

Es muss mehr passieren, um den Welthandel zu ökologisieren. Dazu braucht es multilaterale Regeln, sonst könnten nationale oder regionale Alleingänge, etwa mit Klimazöllen, das Welthandelssystem beschädigen. Die internationale Arbeitsteilung kann die Transformation entscheidend kosteneffizienter machen, aber dazu darf es nicht zu neuem Protektionismus kommen. Ganz zentral wäre, im internationalen Transport Kostenwahrheit herzustellen, indem die CO2-Emissionen von Schiffen, Flugzeuge oder Lastwägen einer Bepreisung unterworfen werden.

Wie könnte eine Reform der WTO aussehen?

Die WTO müsste die Bedingungen für plurilaterale Abkommen modernisieren. Diese bringen dort Fortschritte, wo es zum aktuellen Zeitpunkt unmöglich ist, alle Mitglieder mitzunehmen. Aber dazu müssten Vetorechte eingeschränkt werden, die Beitrittsbedingungen anderer Länder zu solchen Abkommen definiert werden und deren Abgrenzung von präferenziellen Freihandelsabkommen geklärt werden. Die Weltwirtschaft ist so heterogen und komplex geworden, dass one-size-fits-all-Ansätze immer seltener funktionieren. In letzter Konsequenz würde das bedeuten, dass die multilaterale (eigentlich: omnilaterale!) Basis der WTO dünner wird, sich aber verschiedene „Clubs“ konstituieren, die sektoral vorangehen. Das muss aber unbedingt innerhalb des WTO-Rahmens passieren. Eine Wiederbelebung der Schiedsgerichte der WTO wäre auch dringend; da bin ich skeptischer und denke, dass dies nur im Paket mit einer größeren Reform der WTO gelingen kann.

Mehr zum Thema 1/

Wie beurteilen Sie die Arbeit der WTO-Chefin Okonjo-Iweala, die seit gut einem Jahr im Amt ist?

Die Generaldirektorin hat einen fast unmöglichen Job übernommen, der durch den Krieg Russlands, eines großen Mitglieds der WTO, in der Ukraine noch schwieriger wurde. Insofern ist der gestrige Erfolg in Genf auch ein Erfolg von Okonjo-Iweala. Sie scheint in den wichtigsten Punkten beim Brückenbau zwischen Entwicklungsländern und reichen Staaten entscheidend mitgeholfen zu haben. Sie ist in der Lage, Kompromisse zu moderieren, natürlich zum Preis deutlich ausgedünnter Beschlüsse. Irgendwie erinnert sie mich dabei an die Rolle von Angela Merkel in der EU.