„Macrons Mann“ im EU-Parlament : „Die deutsche Kritik ist scheinheilig“

Herr Canfin, Präsident Emmanuel Macron hat das „Fit for 55“-Klimapaket der Kommission in seiner Rede vor dem EU-Parlament am Mittwoch zum Kernanliegen der französischen EU-Ratspräsidentschaft erklärt. Vor allem bei der CO2-Grenzabgabe, die auf alle Importe aus Ländern ohne strikte Klimaziele erhoben werden soll, strebt er eine schnelle Einigung an.

Es ist klar, dass wir bei Preisen von 80 bis 100 Euro für eine Tonne CO2 im EU-Emissionshandel gar nicht daran vorbeikommen, durch eine Grenzabgabe faire Bedingungen im internationalen Wettbewerb herzustellen. Etwas anderes kann ich keinem Bürger, keinem Unternehmer in Europa erklären.