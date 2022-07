Nur noch Parität zum Dollar : Schwacher Euro, armes Europa

Aktualisiert am

Wie lange bleibt der Dollar so stark? Bild: Imago/Archiv

Mit einem Euro lässt sich nur noch ein Dollar kaufen. Man muss in der Geschichte nahezu 20 Jahre zurückkehren, um auf eine ähnlich niedrige Bewertung des Euros gegenüber der amerikanischen Währung zu stoßen. Der Wertverlust der Gemeinschaftswährung verbilligt einerseits Ausfuhren und könnte damit die schwache Konjunktur in der Währungsunion ein wenig stützen helfen. Aber solche Effekte dürfen nach aller Erfahrung nicht überschätzt werden. Im Gegenzug trägt die Abwertung der Gemeinschaftswährung zur ohnehin schon viel zu hohen Inflation bei, weil sie die auf dem Weltmarkt in Dollar abgerechneten Rohstoffe zusätzlich verteuert.

Um es klar zu sagen: Mit einem stärkeren Euro wäre die Inflation zumindest ein wenig niedriger. Der Wertverlust des Euros führt zu schlechteren Austauschbeziehungen im Außenhandel. Um eine bestimmte Menge an Einfuhrgütern zu bezahlen, muss die Wirtschaft in der Eurozone mehr exportieren als früher. Einen Grund zur Freude stellt die Abwertung des Euros nicht dar. Sie macht Europa nicht reicher, sondern ärmer.

Wer sich auf die Suche nach Ursachen begibt, stößt auf einen interessanten Befund: Der Euro ist vor allem gegenüber dem Dollar schwach, aber gegenüber vielen anderen Währungen hält er sich annehmbar. Das ist erkennbar an der Entwicklung des sogenannten handelsgewichteten Wechselkurses des Euros. Er zeigt nicht nur die Wertentwicklung gegenüber dem Dollar, sondern gegenüber einem Bündel von Währungen aus Ländern, mit denen die Mitglieder der Europäischen Währungsunion Außenhandel treiben.

Die Schwäche des Euros ist eine Stärke des Dollars

Und hier zeigt sich: Im Vergleich zu diesem Währungsbündel hat der Euro weniger abgewertet als gegenüber dem Dollar allein. Dies führt zu einer ersten Erkenntnis: Die Schwäche des Euros ist nicht zuletzt eine Stärke des Dollars. Das belegt zudem ein Blick auf die Wertentwicklung des Dollars gegenüber einer Vielzahl von Währungen: Der Dollar wertet seit einiger Zeit vielerorts auf – gegenüber einigen Währungen noch stärker als gegenüber dem Euro.

Für diese bemerkenswerte Kraft des Dollars lassen sich politische wie wirtschaftliche Gründe anführen. Sie geben auch erste Hinweise, dass diese Stärke vermutlich nur ein vorübergehendes Phänomen bleiben wird. Tatsächlich liegen von einer ganzen Reihe von Finanzhäusern Einschätzungen vor, die in den kommenden Jahren einen wieder schwächeren Dollar und einen wieder stärkeren Euro prognostizieren. So sagte der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, David Folkerts-Landau, vor ein paar Wochen in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine „Renaissance des Euros“ voraus, die auf Sicht von 18 bis 24 Monaten zu Kursen von 1,35 bis 1,40 Dollar für einen Euro führen könnte.

Der politische Grund für die Stärke des Dollars liegt offensichtlich in der hohen Unsicherheit über die weitere politische und wirtschaftliche Entwicklung in der Welt. Gerade in Zeiten erheblicher politischer Unsicherheit wird der Dollar angesichts der eminenten politischen, militärischen und wirtschaftlichen Macht der Vereinigten Staaten zu einer Fluchtwährung für Anleger aus der ganzen Welt. Begünstigt wird diese Kapitalflucht durch die einmalige Liquidität der amerikanischen Finanzmärkte: Gerade wer die als besonders sicher eingeschätzten amerikanischen Staatsanleihen kaufen möchte, findet immer einen Verkäufer.

Aus dieser Machtstellung haben die Amerikaner ein Geschäftsmodell entwickelt, das es ihnen gestattet, sich über Jahrzehnte hohe Leistungsbilanzdefizite durch ausländisches Kapital finanzieren zu lassen und gleichzeitig noch positive Renditen im internationalen Kapitalverkehr zu erzielen. Das Verfahren geht so: Die USA stellen im Vergleich zu vielen anderen Kapitalanlagen niedrig verzinsliche Staatsanleihen bereit, die von Ausländern gekauft werden. Für ihre eigenen Kapitalanlagen im Ausland bevorzugen die Amerikaner eher Unternehmensbeteiligungen und Immobilien. Diese Anlagen unterliegen zwar kurzfristig Renditeschwankungen; auf lange Sicht aber übertreffen ihre Renditen deutlich jene für die von Ausländern gekauften amerikanischen Staatsanleihen. In Frankreich wird dieser sich aus der Macht der Vereinigten Staaten ableitende Vorteil seit Jahrzehnten als „exorbitantes Privileg“ bezeichnet.