Nach zweitem Brand : Paris zieht fast 150 Elektrobusse aus dem Verkehr

In Paris ist am Freitag schon zum zweiten Mal innerhalb eines Monats ein Elektrobus in Brand geraten – Ursache unklar. Die Verkehrsgesellschaft verzichtet vorübergehend auf deren Einsatz.

Nach zwei brennenden Elektrobussen binnen weniger Wochen nimmt die Pariser Verkehrsgesellschaft RATP 149 Fahrzeuge dieses Typs vorübergehend von der Straße. Dabei handelt es sich um das Modell 5SE des Unternehmens Bluebus, hinter dem der schillernde französische Milliardär Vincent Bolloré steht. Die zwölf Meter langen und mit Lithium-Polymer-Feststoffakkus betriebenen Busse waren im öffentlichen Personennahverkehr im Einsatz. Weil nun andere Busse aktiviert werden, ist der Verkehr in der französischen Hauptstadt teilweise gestört.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Zu dem jüngsten Vorfall kam es am Freitagmorgen an der Metrostation François-Mitterrand im 13. Pariser Stadtbezirk. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Busfahrer hat nach Angaben von RATP eine sofortige Evakuierung der Fahrgäste eingeleitet. Nach Angaben der lokalen Feuerwehr waren rund 30 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen an den Löscharbeiten beteiligt. Videoaufnahmen zeigen Flammen und dichten schwarzen Rauch. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet von einem starken Geruch nach verbranntem Plastik.

Zuvor war Anfang April ein Elektrobus von Bluebus auf dem Boulevard Saint-Germain im fünften Pariser Stadtbezirk in Flammen aufgegangen. Auch dabei war es zu keinem Personenschaden gekommen, da der Busfahrer die Passagiere rechtzeitig dazu bewegen konnte, auszusteigen und sich in Sicherheit zu bringen.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Das Fahrzeug war innerhalb weniger Minuten zu Asche zerfallen, wie die Lokalzeitung „Le Parisien“ schrieb. Alarm geschlagen hatten demnach Passanten, die verdächtigen Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen sahen.

Seit 2016 „ohne größere Zwischenfälle“

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch ungeklärt. RATP teilte mit, beim Hersteller ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben zu haben. Er solle die Ursachen der Vorfälle erklären und einen Aktionsplan vorschlagen, der eine sichere Wiederinbetriebnahme der Fahrzeuge ermöglicht. Bluebus selbst, von dem weltweit mehr als 400 Elektrobusse in Betrieb sind, reagierte am Freitagnachmittag mit einer knappen Stellungnahme. „Alle Bluebus-Teams sind mobilisiert, um aktiv mit RATP und den zuständigen Stellen zusammenzuarbeiten, um insbesondere die Ursache des Schadens zu ermitteln“, heißt es darin.

Ein Sprecher der Gewerkschaft Solidaires RATP sagte der Zeitung „Le Figaro“, RATP dürfe kein „Greenwashing“ betreiben und bei der Modernisierung der Flotte am Material sparen. „Es gibt eine extrem schnelle Erneuerung aus Gründen des ökologischen Images“, sagte er. Dabei komme oft Material von schlechter Qualität zum Einsatz.

Mehr zum Thema 1/

Seit dem Jahr 2016 setzt RATP im Pariser Stadtgebiet Elektrobusse ein – „ohne größere Zwischenfälle“, wie die Verkehrsgesellschaft betont. Von der insgesamt 4700 Fahrzeuge zählenden Busflotte werden 500 elektrisch betrieben. Hersteller sind neben Bluebus der französische Eisenbahnkonzern Alstom und die französische Traditionsmarke Heuliez, heute in den Händen des italienischen Iveco-Konzerns. Bis Mitte dieses Jahrzehnts will RATP die gesamte Busflotte in Paris auf Elektro- und Biomethanantriebe umrüsten.

Auch in der südfranzösischen Stadt Carcassonne brannte am Freitag ein Elektrobus, nachdem das Fahrzeug vom Kurs abgekommen und gegen eine Bahnbrücke geprallt war. Nach lokalen Medienberichten handelt sich es sich dabei um einen Bus des türkischen Herstellers Karsan, der zu Testzwecken ohne Fahrgäste unterwegs war. Der Unfall führte zu Unterbrechungen im Zugverkehr.