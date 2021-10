Aktualisiert am

Rohstoffmangel : Warum die Papiertüte an der Kasse fehlt

Die Plastiktüte ist schon länger verschwunden, doch nun ist auch der Ersatz aus Papier schwer zu bekommen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Wer in der Mittagspause oder nach der Arbeit spontan im Supermarkt ohne eigenen Beutel an der Kasse steht, dem kann es derzeit passieren, dass dort mitunter die Papiertüten fehlen. „Aufgrund der weltweit angespannten Rohstofflage“, teilt der Kölner Handelskonzern Rewe auf Anfrage mit, könne es „in einzelnen hochfrequentierten Märkten temporär zu Engpässen bei Papiertüten kommen“. Angespannt sei die Lage nicht, durch zusätzliche Zukäufe komme nämlich kontinuierlich Ware rein. Zudem gebe es in den Märkten ausreichend „umweltfreundliche Alternativen“ wie Baumwolltragetaschen oder die Kassenkartons aus Pappe.

Der Discounter Lidl, der wie Kaufland zur Schwarz-Gruppe gehört, will zu internen Prozessen zwar keine Angaben machen, gibt aber auch zu Protokoll, dass es kurzzeitig „aufgrund erhöhter Nachfrage vereinzelt zu Lieferverzögerungen bei unseren Papiertüten“ kam. Der Konkurrent Aldi Süd beobachtet „die Situation auf dem Markt sehr genau“, sieht bislang aber noch keine Lieferengpässe. Der Supermarktriese Edeka mit seinen rund 3600 selbständigen Kaufleuten sieht sich aufgrund der dezentralen Struktur nicht in der Lage, einen Überblick über die Papiertüten-Situation an den Supermarktkassen zu geben.

Altpapierpreise stark gestiegen

Fakt ist: Auch bei Papier steigen Lieferzeiten und die Rohstoffkosten seit einigen Monaten. Das liegt unter anderem daran, dass die Preise für Altpapier in Deutschland laut dem Branchenindex von Fastmarkets FOEX seit Jahresbeginn um 78 Prozent auf derzeit rund 200 Euro je Tonne gestiegen sind. Auch Cellulose, der zweite wichtige Rohstoff, ist auf dem Weltmarkt derzeit knapp, was auch am Holzbedarf aus China liegt.

Die Branche stöhnt aber auch darüber, dass die Engpässe nicht nur an den Hauptrohstoffen liegen – der Mangel erstreckt sich von Transportmitteln über Paletten bis zu Klebstoffen, heißt es vom Industrieverband Papier- und Folienverpackung (IPV). Dessen Geschäftsführer Karsten Hunger wird da noch deutlicher als die Handelskonzerne: „In der Tat gibt es aktuell diesen Engpass vor allem bei Papiertragetaschen“, sagt Hunger. „Die Warenwirtschaftsabläufe sind gestört und bleiben anfällig.“

Aufgrund der weiterhin anziehenden Konjunktur sei in der gesamten Verpackungsindustrie mit keiner Entspannung der Lage zu rechnen. „Wir gehen pessimistisch von einer mittel-, vielleicht auch erst langfristigen Normalität aus. Aktuell sind nach unseren Informationen bis Ende des Jahres die Kapazitäten an Maschinen, Personal und Material nahezu voll ausgeschöpft“, sagt Hunger. Das werde sich auch 2022 nicht sofort ändern.

Lieferdienste brauchen viel Papier

Wie viele Papiertüten in Deutschland im Jahr über die Kassenscanner gezogen werden, hat bislang noch niemand erhoben. Bei den Plastiktüten war das anders, da sprach das Bundesumweltministerium gern von 1,5 Milliarden leichten Plastiktüten im Jahr oder umgerechnet einem Verbrauch von 18 je Einwohner. Schon vor dem Verbot der Plastiktüten mit Beginn des kommenden Jahres sind sie durch eine Selbstverpflichtung des Handels kaum noch an den Kassen zu finden.

Das Umweltministerium sieht auch einen steigenden Verbrauch an Papiertüten, „allerdings nicht in dem Maße, wie der Verbrauch an Plastiktüten zurückgegangen ist“. Es liege nahe, dass Verbraucher vermehrt Mehrwegbehältnisse zum Transport der Einkäufe benutzten. Doch nach Angaben des IPV, in dem neben Herstellern von Papiertüten auch Serviettenhersteller oder Anbieter von Kunststofftragetaschen vereint sind, hat das Verbot der Plastiktüten den Trend zum Papier verstärkt.