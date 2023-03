Frau Ministerin Pannier-Runacher, Sie reisen an diesem Dienstag nach Brüssel zum Energieministertreffen und am Mittwoch nach Berlin, wo Sie Ihren Amtskollegen Robert Habeck treffen. Man hatte zuletzt nicht den Eindruck, dass es zwischen Berlin und Paris eine wirkliche Harmonie in der Energiepolitik gibt, trotz eines Solidaritätsabkommens, das gegenseitige Strom- und Gaslieferungen sicherstellt. Wie oft sprechen Sie mit Habeck, und wie angespannt ist Ihr Verhältnis?

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir sprechen zwei- bis dreimal pro Woche auf Stabsebene miteinander. Auf europäischer Ebene ist es uns im Laufe des Jahres 2022 gelungen, sechs Texte abzuschließen, die zu Beginn nicht unbedingt konsensfähig waren, wie den Gaspreisdeckel. Noch nie wurden so viele Texte in so kurzer Zeit finalisiert. Und das Energiesolidaritätsabkommen zwischen unseren beiden Ländern hat funktioniert, da weder Frankreich noch Deutschland Schwierigkeiten mit ihrer Strom- und Gasversorgung zu beklagen hatten, obwohl dies zu Beginn des Winters noch nicht sicher war. Im Grunde genommen ist das, was uns zusammenbringt, viel wichtiger als das, was uns trennt.