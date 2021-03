Trumps „Chicago Boys“ : Warum Amerika schneller impft als andere Nationen

Aktualisiert am

Impf-Selfie: Ein Mann in Kalifornien fotografiert sich während seiner Corona-Impfung mit dem Johnson&Johnson-Wirkstoff. Bild: AFP

Die Grundlage für den Impferfolg der Vereinigten Staaten wurde im Frühjahr 2020 gelegt. Damals im April startete das Weiße Haus das etwa 20 Milliarden Dollar schwere Programm „Operation Warp Speed“: Es beschleunigte die Entwicklung und Massenproduktion von Impfstoffen gegen das Coronavirus dramatisch. Zugleich entschlackte es den Genehmigungsprozess für Impfstoffe und deren Fertigung, und es gab Unternehmen viel Geld für Forschung und Vorbestellungen der Vakzine, bevor diese zugelassen waren. Dank dieses Programms, das in dieser Form in Deutschland seinesgleichen sucht, werden die Menschen in den Vereinigten Staaten mindestens sechs Monate früher geimpft, als unter normalen Umständen zu erwarten gewesen wäre. Der Erfolg der Beschleunigung lässt sich messen: knapp zwei Billionen Dollar.

In „Operation Warp Speed“ kulminiert, was Ökonomen der Universität aus Chicago vorgedacht hatten. Die volkswirtschaftliche Fakultät zählt große Ökonomen wie Milton Friedman, Robert Lucas, Eugene Fama oder James Heckman zu ihren Professoren. Sie hat den Ruf, freie Marktwirtschaft und ökonomische Freiheit zu propagieren und staatlicher Regulierung skeptisch gegenüberzustehen. Die Linke würde sagen: Von hier kommen die Chefideologen des Kapitalismus.

2017 begann das Weiße Haus unter Präsident Donald Trump die Reihen des Council of Economic Advisors (CEA) mit Ökonomen aus Chicago zu füllen. Die Fachleute für Gesundheitsökonomie, Tomas Philipson und Casey Mulligan, kamen, dazu eine Handvoll Chicago-Ökonomen, die dem Rat zuarbeiteten. Mit ihnen kam die Abneigung gegen planwirtschaftliche Bürokratien des amerikanischen Gesundheitswesens ins Weiße Haus und ganz speziell eine Skepsis gegenüber der Arzneizulassungsbehörde FDA.

Zu sicher und zu langsam

Die Vorbehalte waren gespeist aus Forschungsarbeiten, die in einschlägigen Kreisen Furore gemacht hatten. Chicago-Ökonom Sam Peltzman hatte errechnet, dass viele Leben hätten gerettet werden können, wäre die FDA weniger restriktiv und schneller. Tomas Philipson, der am Ende seiner Zeit im Weißen Haus Chef des CEA war, hatte Peltzmans Arbeiten aktualisiert mit dem Resultat, dass die FDA zu viel Wert auf Sicherheit und zu wenig auf Schnelligkeit lege. In der Pandemie mit seinem exponentiellen Ansteckungsverlauf kristallisiert sich die Bedeutung des Faktors Zeit und das Scheitern träger Bürokratien besonders heraus. Schnelligkeit rettet Leben.

Eine weitere Überzeugung, die die Ökonomen aus Chicago mitbrachten, lautete: Medizinische Durchbrüche gehen häufiger auf Innovationen zurück als auf Verhaltensänderungen. Philipson verweist in einem Videointerview seiner Fakultät darauf, dass erst neue Therapeutika den Durchbruch in der Aids-Bekämpfung gebracht hätten, nicht sexuelle Genügsamkeit.

Im Herbst 2019 veröffentlichte das Ökonomen-Team unter Philipson einen Bericht, der in der Rückschau prophetisch wirkt. Der Nationale Sicherheitsrat hatte ihn angeregt: „Mit innovativen Impfstoffen Grippe-Pandemien entschärfen“ lautete in freier Übersetzung der Titel. Heute liest sich der Bericht, in Unkenntnis der aufkommenden Pandemie verfasst, wie eine Blaupause für „Operation Warp Speed“.

Der Name der Operation wirkt im Nachhinein besonders naheliegend: Geschwindigkeit war das Leitmotiv des Ökonomen-Reports. Es befasste sich damit, wie die Entwicklung und Produktion von Impfstoffen beschleunigt werden kann im Extremfall einer Pandemie und warum das nicht nur sinnvoll, sondern dringend geboten ist. Ihre Analyse besagte im Kern Folgendes: Impfstoffe werden auf Eiern vermehrt, was mindestens sechs Monate dauert, viel zu lang vor allem bei einer Pandemie. Die Methode ist 70 Jahre alt.