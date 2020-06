Pandemie-Bekämpfung : Charmeoffensive für die Corona-App

Die Bundesregierung ist aufgeregt vor der Einführung der Corona-Warn-App, vielleicht sogar ein wenig panisch. So viel lässt sich vermuten angesichts der Aktivitäten, die sie in den vergangenen Tagen entfaltet hat und in den kommenden noch auffahren wird. Da wird gebeten und gedrängelt bei Verbänden, Krankenkassen und Kommunen, mal schaltet sich der Kanzleramtschef Helge Braun ein, mal der Gesundheitsminister Jens Spahn, zuweilen auch die Kanzlerin höchstselbst, damit die zur zentralen Wunderwaffe im Kampf gegen die Pandemie stilisierte App auf möglichst große Akzeptanz in der Bevölkerung stößt.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

In etwa zwei Wochen ist es so weit. Mitte Juni wollen SAP und Deutsche Telekom das Gemeinschaftswerk einer dann wohl nicht mehr ganz so alarmierten Öffentlichkeit präsentieren. Die Idee klingt ganz einfach: Das Handy soll sich all die Kontakte seines Besitzers merken, seien sie nun zufällig oder geplant. Wer positiv getestet wird, muss dann nicht mehr seine lückenhafte Erinnerung bemühen. Sein Handy informiert alle Personen automatisch, die in letzter Zeit für einige Zeit weniger als zwei Meter von dem Kranken entfernt waren.