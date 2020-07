Kampf gegen Pandemie : Was spricht gegen Corona-Tests für alle?

Stellen wir uns vor, an einem einzigen Tag würde jeder Mensch auf der Welt einen Corona-Test machen. Alle positiv Getesteten würden sofort konsequent isoliert, bis auch sie wieder gesund sind. Corona wäre besiegt, oder? Eine Utopie? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Eine Initiative der Ökonomen-Geschwister Corinna, Ernst und Gerhard Fehr sowie weiterer Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer ist überzeugt, dass nur ein flächendeckendes Testen unser gewohntes Leben wiederbringen kann. „testtheworld.org“ nennen sie sich. Auch Paul Romer ist dieser Überzeugung, immerhin Wirtschafts-Nobelpreisträger und passenderweise auch noch ausgezeichnet für die Integration von Innovation in die langfristige makroökonomische Analyse.

Denn an Innovation muss man bei dieser Idee schon glauben. Jedem ist sofort klar, dass nicht 82 Millionen Einwohner in Deutschland gleichzeitig zum Arzt gehen können, um einen Corona-Test zu machen. Und dass in Laboren die 82 Millionen Tests nicht alsbald ausgewertet wären. Dafür brauchte es eine durchgreifende Neuerung, so etwas wie einen Schwangerschafts-Schnelltest für zu Hause – nur eben für Corona. Mit zuverlässigem Sofortergebnis.

Ausgeschlossen ist das nicht. Doch selbst Test-Optimisten sagen, in den nächsten Monaten wird das nichts. Vielleicht klappt es Anfang 2021, vielleicht erst in einem Jahr. Käme es dazu, wäre das prima. Aber bis dahin kann man nicht warten.

Also wird mit den Möglichkeiten gearbeitet, die es bisher schon gibt. Das sind die CRP-Nasen- oder Rachentests. Gut 500.000 davon werden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts Woche für Woche in Laboren ausgewertet. Das liegt weit unter der Einwohnerzahl der Bundesrepublik. Die Testkapazitäten werden mit knapp 1,2 Millionen je Woche angegeben, voll ausgelastet waren sie noch nie.

„Perfektes Feldexperiment“

Ein Unding, wie Gerhard Fehr findet, Verhaltensökonom und Vorstand von Fehr Advice & Partners: „Die deutsche Fußball-Bundesliga hat als perfektes Feldexperiment gezeigt, wie mit regelmäßigen Tests die Pandemie kontrollierbar wird und einen gesunden, normalen Spielbetrieb ermöglicht.“ Er ist enttäuscht über die „flache Lernkurve“ der Politik. „Ein Tag Lockdown kostet uns mehr als ein Jahr lang regelmäßiges Testen der Bevölkerung.“

Auch in der Wirtschaft steigt die Unruhe. Die Aussicht auf weitere Monate Arbeiten im Corona-Modus wird für immer mehr Unternehmen zum Problem. „Großflächige Tests sind der Schlüssel, um Infektionsketten schnell zu unterbrechen und eine zweite Corona-Welle zu verhindern“, sagt Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). „Es muss darum gehen, Covid-19-Testkapazitäten effizienter zu nutzen und auch dezentral in Betrieben weiter auszubauen.“ Sie fordert Bund, Länder und Kommunen dazu auf, zügig die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für flächendeckende Tests zu schaffen, auch mit Hilfe mobiler Teststationen in Unternehmen.