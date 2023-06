Oxford Martin School : Das Institut der großen Antworten

Im Herzen der alten Universitätsstadt, gegenüber der Bodleian Library und dem tempelartigen Clarendon Building, liegt die Oxford Martin School. Eine schönere Lage ist kaum denkbar. Viele Menschen sind schon mit Forschung von hier in Berührung gekommen – viele auch ohne es zu wissen, etwa mit den Corona-Daten, die auf „Our World in Data“ gesammelt wurden.

So heißt die wichtigste Publikation der Oxford Martin School. In den vergangenen drei Jahren wurde die Datensammlung über Corona-Inzidenzen und Impfquoten zur zentralen Referenz für Medien und Entscheider. Fast hundert Millionen Besuche verzeichnete das Portal im zweiten Corona-Jahr.

Der Gründer, Max Roser, ein deutscher Ökonom und Statistiker, hat sich zuvor schon einen Namen gemacht mit der Erforschung langfristiger Trends der globalen Lebensbedingungen wie Armut, Kindersterblichkeit und Lebenserwartung. „Our World in Data“ ist ein riesiger Datenschatz zu fast dreihundert Themen. In den vergangenen drei Jahren ist die Zahl der beteiligten Wissenschaftler von sechs auf fast dreißig gewachsen. Umso mehr ist man erstaunt, in was für einem kleinen Büro diese Datensammlung koordiniert wird.

Ein enger, bescheidener Raum mit Glaswand an einem überdachten Innenhof, nicht viel größer als eine halbe Garage. Imposant ist aber das ganze historische Gebäude, das die Oxford Martin School vor anderthalb Jahrzehnten bezogen hat. Erbaut wurde es in den 1880er-Jahren. Früher saß darin das Indian Institute, wo in der Kolonialzeit Beamte für den Subkontinent ausgebildet wurden. In den 1960ern zog die Geschichtsfakultät ein, 2006 dann die neue Oxford Martin School, die eine ganz einzigartige, weil interdisziplinäre Forschungseinrichtung darstellt.

„Lösungen, Lösungen, Lösungen“

„James Martin, der Stifter, hat immer gesagt, das 21. Jahrhundert wird entweder das beste oder das schlimmste Jahrhundert jemals“, sagt Ian Goldin, der Gründungsdirektor der Martin School war. „Wie die Geschichte ausgeht, hängt davon ab, ob man die richtigen Leute zusammenbringt, die an den Problemen forschen. James Martins Motto lautete: „Lösungen, Lösungen, Lösungen.“ Das ist auch heute noch der Ansatz: Forschung auf Spitzenniveau, die greifbare Ergebnisse zur Lösung von Menschheitsproblemen bringen soll. Etwa 200 Wissenschaftler arbeiten derzeit an mehr als dreißig Projekten zu globalen Problemen wie Nahrungsmittelknappheit und Armut, Klimawandel, Seuchen und resistenten Bakterien.

An den Projekten sind fast immer Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen beteiligt, die von verschiedenen Fakultäten kommen. „Wir halten Interdisziplinarität für essenziell. Sie erlaubt, Weltprobleme mit mehreren Dimensionen zu erforschen“, betont Gründungsdirektor Goldin. Max Roser sieht die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen hier als einzigartig an: „Über Interdisziplinarität wird viel gesprochen, oft ist es aber mehr Marketing als Realität.“ Die Martin School schaffe es tatsächlich, an einem Ort Wissenschaftler quer durch die gesamte Universität zusammenzubringen. An „Our World in Data“ beispielsweise sind Ökonomen, Klimaforscher, zahlreiche Computerexperten und Programmierer, mehrere Neurowissenschaftler und Politologen beteiligt. „Es ist extrem interdisziplinär“, sagt Roser.

Drei bis fünf Millionen Pfund Jahresbudget

James Martin (1933 bis 2013) war ein früher Computervisionär. Er sah eine vernetzte Welt voraus, zwei Jahrzehnte bevor das Internet aufkam. Sein Buch „The Wired Society“ (Die verdrahtete Gesellschaft) wurde 1978 für den Pulitzerpreis nominiert. Mit Investments in Computerfirmen, als Berater, Redner und Autor von mehr als hundert Büchern erwarb Martin ein Vermögen, das er dann großzügig verschenkte.