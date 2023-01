Ungleichheit : Oxfam wettert gegen Krisengewinner

Kurz vor dem Start des Weltwirtschaftsforums in Davos hat die Nichtregierungsorganisation Oxfam an die Regierungen in der Welt appelliert, Reichere stärker zu besteuern und die Armut in Entwicklungsländern zu bekämpfen. „Erstmals seit 25 Jahren haben extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen“, heißt es in dem Bericht „Survival of the Richest“, der an diesem Montag veröffentlicht wird.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge

Die Autoren der international aktiven Entwicklungsorganisation prangern an, dass die reichsten Menschen der Welt ihre Vermögen seit Beginn der Pandemie stark gesteigert hätten. „Seit 2020 gingen 26 Billionen US-Dollar (63 Prozent) der gesamten Vermögenszuwächse in Höhe von 42 Billionen US-Dollar an das reichste Prozent der Weltbevölkerung, während 99 Prozent sich den Rest teilen“, heißt es in dem Bericht unter Berufung auf Datenquellen unter anderem der Bank Credit Suisse und des Wirtschaftsmagazins „Forbes“.

In Deutschland sei der Vermögenszuwachs noch stärker auf die Reichen konzentriert als international. Der Reichtum der Milliardäre „ist im Jahr 2022 auch durch den rasanten Anstieg der Gewinne im Lebensmittel- und Energiebereich sprunghaft angestiegen“, schreiben die Oxfam-Autoren. Sie erwähnen kurz, dass das Gesamtvermögen der Milliardäre weltweit 2022 im Vergleich zum Höchststand 2021 leicht gesunken ist. Es sei aber „immer noch um Billionen US-Dollar größer als vor der Corona-Pandemie“.

Zugleich müssten heute 828 Millionen Menschen – also etwa jeder zehnte Mensch auf der Erde – hungern. Auch die Weltbank warnt seit Längerem, dass die Pandemie viele Jahre der Armutsbekämpfung zunichtemache und der Hunger unter anderem wegen der steigenden Lebensmittelpreise wieder zu­nehme. Ein wachsendes Problem in den ärmeren Ländern sind nach den Jahren der Krise zudem die hohen Schulden und steigende Zinsen: „Die einkommensschwächsten Länder der Welt geben inzwischen viermal mehr für die Rückzahlung von Schulden aus als für die Gesundheitsversorgung“, errechnete Oxfam. Drei Viertel der Regierungen der Welt planen, ihre Ausgaben im öffentlichen Sektor, etwa im Bildungs- und Gesundheitswesen, zu kürzen – um insgesamt 7,8 Billionen US-Dollar in den nächsten fünf Jahren.

Mehr zum Thema 1/

Die Rezepte, die Oxfam vorschlägt, sind aus früheren Berichten bekannt. Vor allem setzt die Organisation auf höhere Steuern für Milliardäre, Erben und Unternehmen. Zu den vielen Vorteilen, die Oxfam darin sieht, zählt auch die Bekämpfung von „rassistischer Ungleichheit“ und die Beförderung von Geschlechtergerechtigkeit: Von den 1000 reichsten Milliardären seien nur 124 Frauen, und nur fünf der reichsten Menschen hätten schwarze Haut. Pauschalsteuern wie die Mehrwertsteuer müssten unverhältnismäßig stark von den Ärmsten gezahlt werden – „bei denen es sich wiederum mit größerer Wahrscheinlichkeit um Frauen und Angehörige rassifizierter Gruppen handelt“, kritisiert Oxfam.