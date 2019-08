Overtourism : Urlaubsziele vor dem Touristen-Kollaps

Alles voll. Ob am Timmendorfer Strand, Scharbeutz oder Travemünde – in den Orten an Schleswig-Holsteins Ostseeküste ließ sich zuletzt schon an den Straßenrändern erahnen, wie gern die Bundesbürger im Allgemeinen und vor allem in diesem Sommer im Inland Urlaub machen. Alles vollgeparkt, in Wohngegenden waren alle Bordsteinkanten belegt, örtliche Händler beklagten, dass schon zur Ladenöffnung Kundenparkplätze besetzt waren von Badegästen.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Für die folgte auf die Suche nach dem Parkplatz die Suche nach dem Strandkorb. Die meisten Vermieter hatten an ihren Holzhäuschen „Ausgebucht“-Schilder hängen. Ferien ohne Flug, denn Strand gibt es auch innerhalb der Landesgrenzen. Das passt zu Forderungen, die von Fridays-for-Future-Protestierern in der Klimadebatte kommen. Gleichzeitig kollidiert es mit den Wünschen von Einheimischen in Urlaubsorten, die sich in der Overtourism-Debatte gegen Überfüllung wehren.Die Reisebranche rutscht in eine Klemme. Auf der einen Seite fordern Kritiker den Verzicht auf Flüge und Kreuzfahrten, auf der andere Seite fürchten Kritiker, dass mehr Gäste im Inland Urlaubsorten Charme und Authentizität sowie die frische Luft nehmen.

Das Beratungsunternehmen Dwif hat ermittelt, dass 79 Prozent der Inlandsurlauber in ländlichen Gebieten mit dem Auto anreisen, „mangels Alternativen und aus Bequemlichkeit“. In Großstädten sind es 47 Prozent. Aus Dubrovnik, dem Drehort der Game-of-Thrones-Serie mit Weltkulturerbestatus, aus Venedig, dem Sehnsuchtsort für vermeintliche Romantiker und tatsächliche Smartphone-Fotografen, sowie aus Barcelona, dem Pilgerort der Kreuzfahrer und Airbnb-Urlauber, ist die Overtourism-Diskussion längst bekannt. Nun keimt sie auch im Inland.

Viele Chinesen in Deutschland

Die Ersten warnen, dass es in der Lüneburger Heide und an der Mosel nur schön ist, solange nicht viel mehr Urlauber kommen. „Es ist unser ureigenes Anliegen, die Destinationen so zu erhalten, wie sie sind, denn wir wollen zufriedene Kunden“, sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig. „Klar ist auch, dass für die Bevölkerung in den Destinationen die Vorteile des Tourismus potentielle Belastungen deutlich überwiegen müssen, sonst geht uns ihr Wohlwollen und ihre Gastfreundschaft verloren.“

Doch der globale Trend deutet darauf hin, dass künftig mehr Urlauber aufbrechen. Wenn Deutsche an die Ostsee reisen, hinterlassen sie in Venedig und vor Schloss Neuschwanstein keine Leere. Menschen aus zunehmend entwickelten Ländern wie China füllen die Lücke. In Rothenburg ob der Tauber, am Brandenburger Tor und beim Shopping im Frankfurter Zentrum fallen in Gruppen auftretende Asiaten schon jetzt auf.

2018 checkten laut Statistischem Bundesamt 1,6 Millionen Reisende aus China in deutschen Hotels ein, weniger als ein Prozent der Gäste. In der Branche wird geraunt, der wahre Urlauberstrom habe noch nicht begonnen, er stehe erst bevor – in Deutschland und im Rest der Welt. Der asiatische Markt werde bis 2020 für rund ein Drittel des internationalen Reiseumsatzes verantwortlich sein, schätzt Fiebig.

Tourismus schafft Arbeitsplätze

Patentrezepte, um die Überflutung mit Gästen zu verhindern, fehlen. „Über Verbote wird es nicht gelingen“, heißt es vom DRV. Zum Mauerfall sei der Wert der Reisefreiheit betont worden. Dazu passe nicht, Beschränkungen für Menschen aus anderen Ländern zu fordern. Tourismus und Reisen seien auch nicht nur Folgen von erreichtem Wohlstand, Tourismus bringe über die Ausgaben von Urlaubern auch Wohlstand in weitere Regionen. Er trage in einstigen Krisenländern zur Stabilität bei, schaffe Arbeitsplätze.

Die Welttourismusorganisation WTTC hat gar errechnet, dass international jede zehnte Stelle auf den Tourismus zurückgehe. Und das sei nur der Mittelwert, in strukturschwachen Regionen sei der Anteil größer. So sichere die Reisewirtschaft in Griechenland direkt und indirekt 23,4 Prozent der Stellen, in Spanien 14,5 Prozent. Overtourism gilt dagegen in der Branche als punktuelle Erscheinung – zu bestimmten Zeiten wie in der Hochsaison und an einigen Orten wie in den Zentren von Venedig, Dubrovnik oder Barcelona.