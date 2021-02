I

m Winter 1983 spitzt sich die Lage in Ostfriesland zu. Schon die Jahre davor sind schwierig gewesen, jetzt bricht die Krise mit einer Wucht herein, die viele Familien in große Not bringt. „Jeder vierte stempelt“, lautet die Schlagzeile der lokalen „Rheiderland-Zeitung“, als die Arbeitslosenquote im Landkreis Leer auf fast 25 Prozent steigt. Auch in Aurich, Emden und anderen Teilen der Gegend drängen sich Männer und Frauen auf den Fluren der Arbeitsämter. Auf Baustellen gibt es nichts zu tun. In den Mooren stehen Torfbagger wegen der Kälte still. Am Kai in Emden bahnt sich eine Werftenkrise an, und in Leer schließt die Schreibmaschinenfabrik der Olympia-Werke.