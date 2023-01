Sinkende Preise : Osteuropäer klagen über Getreideschwemme aus Ukraine

Blockierte Häfen im Schwarzen Meer, der Einbruch der Ernte in der Ukraine, der Kornkammer Europas, nach dem russischen Einmarsch und dann noch systematischer Getreidediebstahl von Russland – monatelang gab es wenig gute Nachrichten zur Lebensmittelversorgung. Die Weltmarktpreise steigen auf Rekordniveau. Das traf insbesondere die ärmeren Länder. Inzwischen aber sind nicht nur die Preise stark gefallen. Die osteuropäischen EU-Staaten klagen sogar darüber, dass ihre Agrarmärkte von billigem Getreide aus der Ukraine überschwemmt werden und so die heimische Produktion gefährden.

„Die Signale mehren sich, dass dieser Anstieg ohne Gegensteuern die EU-Agrar­er­zeuger in ernste Schwierigkeiten bringen kann“, heißt es in einem gemeinsamen Papier, das Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und die Slowakei zum Treffen der EU-Agrarminister am Montag in Brüssel vorgelegt haben. Die EU müsse dringend handeln. Hintergrund ist, dass die EU auf die Blockade der ukrainische Ausfuhr durch Russland mit Handelserleichterungen reagiert hatte. Vor alle um den Weltmarkt und ärmere Staaten zu versorgen, schuf die EU sogenannte Solidaritätsspuren („Solidarity Lanes“), um Abwicklung und Kontrollen ukrainischer Agrargüter an den Grenzen zu erleichtern. Zudem schaffte sie vorübergehend die Einfuhrzölle auf ukrainische Waren ab.

Einfuhr Tausende Mal so hoch wie 2021

Die Folge war ein drastischer Anstieg der Getreideeinfuhr nach Osteuropa. So sei die Einfuhr von Mais aus der Ukraine von wenigen Tausend Tonnen auf mehrere Millionen Tonnen gestiegen, heißt es in dem Papier. Polen etwa habe von Januar bis November des vorletzten Jahres 6000 Tonnen Mais eingeführt. In derselben Periode des vergangenen Jahres seien es dann 1,6 Millionen Tonnen gewesen, in Ungarn sei die Maiseinfuhr von 5000 Tonnen auf 900 000 Tonnen gestiegen. Auch die Einfuhr von Weizen aus der Ukraine sei in diesem Zeitraum „in einigen EU-Staaten mehrere Hundert oder sogar mehrere Tausend Male höher ausgefallen als 2021“, heißt es in dem Papier. Die Handelserleichterungen hätten auch den Import von Zucker, Mehl, Honig, Sonnenblumenkernen und anderer Agrarprodukte stark erhöht.

Das Ziel, die ukrainischen Agrarprodukte auf den Weltmarkt zu schleusen, werde verfehlt, klagen die Osteuropäer. „Der Landtransport von ukrainischem Mais nach Westeuropa, etwa in Länder mit Engpässen, ist größtenteils unprofitabel“, betonen sie. Folge sei, dass das Getreide als günstiges Futtermittel heimische Produkte verdränge. Die sechs Staaten stellen die Hilfe für die Ukraine nicht infrage. Sie fordern vielmehr Unterstützung für ihre Landwirte und die Auflage, dass über die Solidaritätsspuren eingeführtes Getreide durch die EU auf den Weltmarkt weiterverkauft werden muss, also nicht in der EU bleibt.

Deutschland unterstütze das Ziel, dass das ukrainische Getreide das Ende der „Solidarity Lanes“ erreiche: die europäischen Häfen zum Weitertransport in die Bestimmungsländer, teilte das Bundes­agrar­ministerium mit.

Lage am Weltmarkt entspannt sich spürbar

Auch ohne dieses Getreide und trotz des starken Rückgangs der ukrainischen Produktion im vergangenen Jahr hat sich die Situation am Weltmarkt unterdessen spürbar entspannt. Der Preis für Mehl ist wieder unter die Schwelle von 290 Euro je Tonne gefallen und nähert sich so dem Niveau vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine von 275 Euro. Im Mai 2022 lag er noch bei 430 Euro. Der Preis für Sonnenblumen – ein Markt, in dem die Ukraine für 50 Prozent der Produktion auf der Welt steht – liegt wieder bei 570 bis 600 Euro je Tonne. Er war von 500 Euro im Jahr 2021 über 620 Euro im Januar 2022 auf schließlich 900 bis 1000 Euro im Mai 2022 gestiegen. Der Getreidepreisindex der FAO lag ebenfalls Ende des Vorjahres nur noch 4,8 Prozent höher als im gleichen Vorjahresmonat.

Für den Preisrückgang gibt es mehrere Gründe: Die Ukraine hat die Ausfuhr nach dem Ende der russischen Blockade der Schwarzmeerhäfen stark erhöht, auch Russland exportiert mehr Getreide, und auf der Südhalbkugel von Australien über Argentinien bis Brasilien war Erntezeit.

Wenig Hoffnung für Verbraucher

Die europäischen Verbraucher können nach Ansicht von Fachleuten dennoch nicht mit einem schnellen Sinken der Preise rechnen. Dazu ist die Situation noch zu volatil. Nicht nur die Folgen des Ukrainekriegs, auch die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernten spielen dabei eine Rolle. Auch für die ärmeren Länder auf der Welt gibt es keine Entwarnung. Die UN-Handelsorganisation UNCTAD betont, dass die Preise immer noch klar über denen von 2020 lägen. Zudem verteuere der starke Anstieg des Dollarkurses die Einfuhr für diese Ländern zusätzlich.