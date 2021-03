Osterurlaub : „Keinerlei Ideen jenseits von Auf oder Zu“

Die Rückreise in die Quarantäne bleibt Mallorca-Urlaubern vorerst erspart. Wie aber soll getestet werden? Und was ist eigentlich aus dem Urlaub im Ferienhaus geworden?

Testen statt Quarantäne – das soll für Mallorca-Urlauber auf dem Rückweg aus dem Osterurlaub gelten. Damit endet am Tag nach der Bund-Länder-Runde aber die Klarheit, was konkret aus den in der Nacht zu Dienstag gefällten Beschlüssen für Reisende folgt. Für Urlauber, deren Osterreise unmittelbar bevor steht, bleiben Fragen offen. Unklar ist, wo die Tests dann durchgeführt werden sollen – im Hotel, beim Check-In am Flughafen oder in einem Testzentrum. Sogar der Starttermin für das Testen ist unbekannt.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Ein Sprecher des Lufthansa-Konzerns, der mit der Tochtergesellschaft Eurowings größter Anbieter von Mallorca-Flügen ist, sagte: „Sobald Details der gesetzlichen Regelung feststehen, werden wir unsere Abläufe entsprechend anpassen und unsere Kunden schnellstmöglich informieren.“ Im Reisekonzern TUI, der Mallorca mit eigenen Flugzeugen bedient, heißt es, man habe in der Vergangenheit auf den Kanaren mit Tests in Hotels gute Erfahrungen gesammelt, die Nutzung von Flughafen-Infrastruktur sei aber ebenso möglich. Noch warte man aber auf konkrete Vorgaben.

Die will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun aber schnell liefern. Noch am Dienstag sollte es Gespräche geben, „wie es am besten in Mallorca möglich wird, dort vor der Flugreise zurück nach Deutschland getestet zu werden“, sagte er. Am Montag hatte Scheuer eilig von den Chefs der deutschen Fluggesellschaften – Lufthansa samt Eurowings, Condor und TUI Fly – zunächst nur Zusagen eingeholt, dass sie sicherstellen können, dass kein ungetesteter Passagier die Rückreise antritt.

Quarantänezwang abgewendet

Damit weichen Reise- und Flugbranche von ihrer noch vor wenigen Tagen hinter den Kulissen bekundeten Haltung ab, dass Tests für Mallorca-Rückkehrer nicht nötig seien, da die Insel wegen niedrigerer Infektionszahlen kein Risikogebiet ist. Der Schwenk erfolgte unter dem Druck, dass der Branche ansonsten eine Quarantänepflicht gedroht hätte. Die gilt nun nicht, solange die Sieben-Tage-Inzidenz auf der Insel unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bleibt. Zuletzt ist der Wert für die Balearen leicht auf 27,8 gestiegen.

Kurzfristig überwiegt in der Reisebranche die Erleichterung, dass die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten ausbliebt. Verkäufer in Reisebüros sollen mögliche Quarantänezwänge als Hauptgrund für die Buchungszurückhaltung der Deutschen ausgemacht haben. Norbert Fiebig, der Präsident der Deutschen Reiseverbands (DRV) bezeichnete es als „nachvollziehbar, vorübergehend auf die stärkere Nutzung von Tests bei der Pandemiebekämpfung zu setzen“. Tests erhöhten die Sicherheit und gewährleisten verantwortungsvolle Mobilität in Corona-Zeiten.

Tests auch bei Bahnfahrten?

Zugleich wächst in Unternehmen die Sorge, dass die Testpflicht und damit verbundene Kosten nach der ankündigten Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf unbestimmte Zeit gelten könnte – auch wenn das Urlaubsziel kein Risikogebiet ist. Die Pflicht würde dann auch für das Geschäft in den Sommerferien zusätzliche Kosten bedeuten. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtverbands BDL, forderte, die Testpflicht müsse eine „zeitlich befristete Ausnahme in der gegenwärtigen akuten Phase der Pandemie bleiben“.