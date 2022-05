Angesichts des Krieges : Ost-Ausschuss geht auf Abstand zu Autokratien

Am 17. Dezember steht ein besonderes Jubiläum an. Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft wird dann 70 Jahre alt. Unter normalen Umständen würden jetzt die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten auf Hochtouren laufen. Doch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist nichts mehr normal. Nicht nur SPD-Politiker müssen sich dieser Tage dafür rechtfertigen, dass sie in den vergangenen Jahren so enge Kontakte nach Russland pflegten. Auch der Ost-Ausschuss, der in den vergangenen Jahrzehnten so vielen Unternehmen beim Anbahnen von Geschäften in Russland half, wird nun kritisch beäugt.

Hat dieser so spezielle Verein – für die anderen Himmelsrichtungen gibt es keine eigenen Ausschüsse – angesichts der veränderten Weltlage noch eine Zukunft? Seit Dienstag vergangener Woche stellt sich diese Frage umso mehr. Da musste der Ost-Ausschuss den Rückzug seines Vorsitzenden vermelden. Oliver Hermes wolle sich auf die Arbeit in seinem Unternehmen, dem Dortmunder Pumpenhersteller Wilo , konzentrieren. Hermes hatte den Ost-Ausschuss seit September 2019 geführt. Gewöhnlich beträgt die Amtszeit vier Jahre. Sein Abschied kam auch für führende Köpfe im Ost-Ausschuss überraschend.

„Wegbegleiter und Wegbereiter“

Geschäftsführer Michael Harms versucht den Eindruck zu zerstreuen, dies könnte der Anfang vom Ende des Ost-Ausschusses sein. „Natürlich sind das unruhige Zeiten auch für uns. Wir werden über unsere künftige Ausrichtung diskutieren“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Harms betont aber auch: „Wir waren nie ein Russland-Ausschuss, sondern sind für 29 Länder in Mittel- und Osteuropa zuständig, die wichtige Märkte für die deutsche Wirtschaft sind, darunter auch die Ukraine.“

Der Ost-Ausschuss wurde 1952 auf Initiative der Wirtschaft gegründet. Bei aller Verbundenheit zu den Vereinigten Staaten und den anderen westlichen Alliierten wollten die Unternehmen auch zu den Ländern des Ostblocks wirtschaftliche Beziehungen aufbauen. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) sah das Vorhaben der Unternehmen kritisch, Wirtschaftsminister Ludwig Erhard unterstützte sie hingegen. Am Ende setzte sich die Position der Wirtschaft durch. Der Ost-Ausschuss blieb, die wirtschaftlichen Beziehungen kamen. Und auch wenn heute mancher den politischen Einfluss des Vereins herunterspielt: Dass es diesen gab, belegt das Zitat des langjährigen Außenministers Hans-Dietrich Genscher (FDP), der die Rolle des Ost-Ausschusses zu dessen Sechzigstem mit den Worten „Wegbegleiter und Wegbereiter“ beschrieb.

Sechs Wirtschaftsverbände ziehen die Fäden

Noch im Januar dieses Jahres gab es im Ost-Ausschuss Pläne für ein virtuelles Wirtschaftsgespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin – was angesichts der da schon offensichtlichen Aggression Kritik hervorrief. Wie es jetzt weitergehen soll? „Ich würde das Prinzip Wandel durch Handel nicht grundsätzlich infrage stellen, weil es in Russland vorerst gescheitert ist“, sagt Harms. In anderen Ländern habe es schließlich funktioniert, argumentiert er und verweist auf die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten. „Aber wir brauchen klare Leitplanken für den wirtschaftlichen Umgang mit Autokratien“, fügt Harms hinzu. Wie diese Leitplanken aussehen sollen, dazu will er sich noch nicht äußern. Zum Empfang nach der nächsten Mitgliederversammlung am 8. Juni hat der Ost-Ausschuss den tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala als Redner eingeladen. Auch Länder wie Polen und Ungarn sollen künftig eine stärkere Rolle spielen. Ein weiterer Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit soll Harms zufolge der Wiederaufbau der Ukraine sein.

Hinter dem Ost-Ausschuss stehen sechs Wirtschaftsverbände – BDI, BGA, Bankenverband, DIHK, GDV und ZDH. Bislang hat keiner von ihnen die Zukunft der Organisation öffentlich infrage gestellt. Auf der Mitgliedsliste standen zuletzt rund 350 Unternehmen, eine Zahl, die sich Harms zufolge seit Kriegsbeginn nicht wesentlich verändert hat. Unternehmen und Verbände finanzieren die Arbeit des Vereins mit Mitgliedsbeiträgen. „Ich kenne niemanden, der gekündigt hat, weil er mit der Arbeit des Ost-Ausschusses unzufrieden ist“, sagt Harms. „Die Mitgliederzahl ist stabil.“ Im Juni würden sogar neue Mitglieder aufgenommen.

So hat in der Geschäftsstelle in Berlin das Verfahren für die Suche nach einem neuen Vorsitzenden begonnen. Dass es bis Anfang Juni schon einen Nachfolger für Oliver Hermes gibt, ist nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich. Denkbar wäre, dass Cathrina Claas-Mühlhäuser den Vorsitz zunächst kommissarisch übernimmt. Sie war in den vergangenen Jahren schon Stellvertreterin von Hermes und ist mit der Materie vertraut. Bis Herbst soll dann eine Kommission den nächsten regulären Vorsitzenden – oder die erste Vorsitzende – gefunden haben.

Zwar haben die meisten deutschen Unternehmen ihre Geschäfte in Russland seit Kriegsbeginn eingestellt. Doch nicht alle haben ihre Anteile an dortigen Tochtergesellschaften endgültig verkauft, teils ruht der Betrieb auch nur. Eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Beziehungen ist nach den Worten von Harms nur unter einer Prämisse denkbar: „Die Voraussetzung dafür ist eine stabile, faire Friedenslösung. Ein bloßer Waffenstillstand reicht nicht aus.“ Noch deutet nichts darauf hin, wann und wie eine solche Friedenslösung gelingen könnte. Aber auch im Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft geben sie die Hoffnung nicht auf.