Ordnungspolitik : Soziale Marktwirtschaft, aber richtig

Leitfigur: Der legendäre Wirtschaftspolitiker Ludwig Erhard in Plastik Bild: dpa

Die Politik versucht zunehmend, die Wirtschaft und die Gesellschaft „von oben“ zu transformieren. Politische Ziele wie die Klimaneutralität in Deutschland und der EU werden dabei mit kurzfristigen und zentralistischen Mitteln wie einem Verbot von Öl- und Gasheizungsinstalla­tionen verfolgt – kleinteilige Maßnahmen, die bei langfristig richtigen Rah­men­bedingungen nicht erforderlich wären.

Diese Transformationspolitik gerät mit immer neuen Gesetzen, Verordnungen und Förderprogrammen in eine Komplexitätsfalle, aus der sie mit weiteren ak­tionistischen Maßnahmen zu entkommen versucht. Politiker stellen sich so als tatkräftig dar und erhoffen sich schnelle Zustimmung, ohne sich an mühsame, grundlegende Strukturreformen wagen zu müssen. Der zentralistischen Transformation stellen sich Parteien wie die AfD im kurzsichtigen, antielitären populistischen Reflex entgegen, indem sie den politischen Handlungsdruck im Zuge der Polykrisen weitgehend negieren. Beide Ansätze sind weder zielführend noch alternativlos.