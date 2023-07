Die ersten Schritte in die Welt des Programmierens begleitet eine grinsende Comic-Katze auf einer weißen Bildschirmfläche. „Scratch Cat“ heißt das Tier, und es taucht immer dann auf, wenn Nutzer ein neues Projekt mit der visuellen Programmiersprache Scratch auf der gleichnamigen Plattform starten. Wer das tut, kann die Katze mit einer Computermaus und ein paar Klicks schnell zum Leben erwecken.

Martin Gropp Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Dafür werden mit der Maus aus einem Sortiment an vorgegebenen Befehlen Block für Block Kommandos aneinandergehängt. Wenn er die passenden Anweisungen in der richtigen Reihenfolge aufeinander folgen lässt, kann ein Scratch-Nutzer die Katze zum Beispiel erst ein Stück über den Bildschirm laufen, dann einen Salto schlagen, „hallo“ sagen oder – ganz artgerecht – miauen lassen.

Entwickelt an der amerikanischen Technikhochschule Massachusetts Institute of Technology (MIT), existiert Scratch seit dem Jahr 2007. Damals startete das Programm als kostenfreier Download für Desktoprechner, heute ist die aktuelle Version der Entwicklungsumgebung browserbasiert und kann auch ohne Anmeldung in vielen gängigen Programmen für den Zugang zum Internet genutzt werden, auch auf Tabletrechnern.

Kernzielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis sechszehn Jahren, doch nähern sich ausweislich der öffentlich zugänglichen Nutzerstatistik mit dem Angebot auch mehr als 70 Jahre alte Menschen dem Coden. Ob sie nun jung oder vielleicht doch schon etwas älter sind – das Ziel bleibt dasselbe: Die Nutzer sollen mit dem einigermaßen leicht zu bedienenden Programmierbaukasten interaktive Geschichten, Spiele oder Animationen erstellen und diese über das Netzwerk auf der Plattform mit anderen teilen können. So sollen sie „Kreativität, logisches Denken und Teamarbeit“ lernen, wie es in der Selbstbeschreibung der inzwischen von einer gemeinnützigen Stiftung betriebenen Plattform heißt. Und sie sollen für das Programmieren begeistert werden.

Technik zumindest in Ansätzen verstehen

Nach Angaben der Macher haben sich derzeit knapp 113 Millionen Menschen rund um den Globus als Nutzer bei der „Coding-Community“ angemeldet, die sich damit als größte der Welt versteht. Die meisten Anwender leben in den Vereinigten Staaten, aber auch für viele der rund eine Million Nutzer in Deutschland dürfte Scratch der erste Berührungspunkt mit dem Programmieren sein – auch wenn sie dafür keine komplizierte Programmiersprache wie zum Beispiel Python erlernen müssen.

Das Angebot aus Amerika ist eine von vielen Möglichkeiten, sich selbständig dem Programmieren zu nähern. Ihnen gemein ist ein Ziel: Menschen dazu zu befähigen, digitale Grundkenntnisse zu erwerben und auszubauen. Das, so sind sich viele Fachleute einig, wird immer wichtiger in einer Welt, in der fast jeder einen leistungsfähigen Computer als Smartphone in der Tasche trägt oder ständig mit anderen über soziale Netzwerke interagiert.

Dabei geht es zum einen darum, digitale Angebote nicht nur zu nutzen, sondern die Technik dahinter zumindest in Ansätzen zu verstehen. Zum anderen sind diese Kenntnisse essenziell, weil in der Berufswelt von heute und erst recht von morgen solche Fähigkeiten eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden – und dieser Anspruch geht weit darüber hinaus, die gängige Bürosoftware einigermaßen gut zu bedienen. Auch die Entwicklungen auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz wie zuletzt etwa die Fortschritte von Angeboten wie ChatGPT zeigen den Handlungsbedarf deutlich auf – zumal in Deutschland, wo es immer noch an einem durchgängigen flächendeckenden Informatikunterricht in der Schule mangelt.

„Mädchen und Jungen gleichermaßen erreichen“

Diese Notwendigkeit hat auch das Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS erkannt, und das schon vor mehr als zwei Jahrzehnten. Im Jahr 2002 startete das Institut deshalb die Roberta-Initiative. Damals wie heute war die Absicht, einem absehbaren Fachkräftemangel in den sogenannten MINT-Disziplinen, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, etwas entgegenzusetzen – und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sich mehr Mädchen für diese Berufsfelder interessieren.