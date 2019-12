Pakektzustellung : Der Weihnachtsmann kommt mit Auspuff

Aktualisiert am

Während der Imagefilm läuft, steht Rubin Ritter mit verschränkten Armen an der Seite der Bühne und schaut ein bisschen unsicher. Mit überschlagenen Beinen lehnt er an einem Barhocker und blickt ins Publikum, als würde er sich fragen, ob seine Besucher das wohl mögen, was er ihnen zeigt. Eigentlich ist das ein ungewöhnlicher Anblick, denn das hier ist seine Show: Zalando, Deutschlands größter Online-Modehändler, hat zum Pressetag geladen.

Alle Journalisten, die auf den Rängen des Auditoriums im schicken Firmensitz in Berlin-Friedrichshain sitzen, haben ein so großes Interesse an dem Unternehmen, dass sie sich entschlossen haben, einen ganzen Tag hier zu verbringen. Und trotzdem hätte Ritter durchaus einen Grund für seine Unsicherheit. Denn er hat seinen Zuschauern gerade seinen persönlichen CO2-Fußabdruck genannt. Und dazugesagt, dass der viel zu groß dafür ist, den Klimawandel aufzuhalten.